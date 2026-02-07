線上遊戲群組揚言年初一金鐘站放「炸彈」警重案組拘War game發燒友

一名Ｗar game及打線上遊戲的發燒友，於遊戲群組討論區上，揚言要在農曆年初一，在港鐵金鐘站放炸彈，警方收到舉報後，由中區重案組接手調查，昨日拘捕該名31歲本地無業漢，涉嫌「炸彈嚇詐」及「管有仿製槍械」，並在其住所檢獲三支仿製槍。警方正調查其犯案動機。

中區警區刑事總督察許諾講述案件時表示，今年1月27日，警方接獲市民網上舉報，指在玩手機線上遊戲期間，發現一名玩家在遊戲群組中，聲稱會在農曆年初一於港鐵金鐘站放炸彈。中區警區重案組第三隊隨即接手調查案件，進行大量情報分析後，於昨日 2月6日在沙田區拘捕一名31歲姓鍾本地男子，並在其住所檢獲三支仿製槍械。被捕男子仍然被扣查，鍾男無業，與家人同住穗禾路的住宅單位。

重案組偵緝督察熊斯達表示，警方接獲罪案訊息舉報後，隨即部署大量軍裝人員，包括軍裝巡邏小隊、衝鋒隊、反恐特勤隊等，到相關地鐵站及附近一帶進行大規模搜索，最後並沒發現任何可疑物品。

中區警區重案組人員，透過網上情報分析，成功鎖定該疑犯身份，昨晚在沙田區拘捕他，涉「炸彈嚇詐」，在執行搜查令搜查其住宅期間，撿獲共兩支仿製步槍、一支仿製手槍，仿製槍械的零部件，包括彈夾、槍管、槍托、氣罐及塑膠子彈等。警方亦同時檢取ｗar game用的戰術頭盔、背心、腰帶，但未有檢獲製造炸彈的危險品。稍後警方會將檢取到的槍械，交由軍械法證科進行檢驗，以查看有關槍械是否符合相關法例規定。

綜合現階段調查，警方相信該被捕男子單獨行事，並無其他同黨，他亦是一個軍事裝備及線上遊戲的狂熱者。雖然今次犯案只有一個人，但他威脅在香港其中一個最繁忙、人口最密集的港鐵站放置炸彈，警方高度重視案件，繼而迅速作出拘捕行動。

許諾補充，案件性質非常嚴重。互聯網並非一個無法可依的領域，香港針對現實世界的法例，其實大部分適用於互聯網世界。無論疑犯在那處犯案，警方都有決心及專業能力維護香港治安，一定將違法者繩之於法。

警方提醒市民，炸彈嚇詐是一項嚴重罪行，一經定罪最高可被判處五年監禁。任何人管有仿製槍械，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁三年。