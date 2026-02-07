珍惜生命｜機場停車場男子墮樓亡 留遺書疑陷財困
更新時間：02:31 2026-02-07 HKT
發佈時間：02:31 2026-02-07 HKT
發佈時間：02:31 2026-02-07 HKT
香港國際機場發生墮樓慘劇。昨日（6日）晚上9時許，一名機場保安人員巡邏期間，在暢達路11號一停車場對開路面，發現一名男子倒臥地上，懷疑從高處墮下，隨即報警。救護員接報趕抵現場，發現事主已陷入昏迷，立即將其送往北大嶼山醫院搶救，惜最終回天乏術。
警方經初步調查，證實死者為46歲李姓男子，相信他從停車場的高層建築墮下。警員在現場檢獲遺書。
據悉，有人近日受金錢問題困擾，不排除因債務或財務壓力而走上絕路。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT