珍惜生命｜機場停車場男子墮樓亡 留遺書疑陷財困

香港國際機場發生墮樓慘劇。昨日（6日）晚上9時許，一名機場保安人員巡邏期間，在暢達路11號一停車場對開路面，發現一名男子倒臥地上，懷疑從高處墮下，隨即報警。救護員接報趕抵現場，發現事主已陷入昏迷，立即將其送往北大嶼山醫院搶救，惜最終回天乏術。

警方經初步調查，證實死者為46歲李姓男子，相信他從停車場的高層建築墮下。警員在現場檢獲遺書。

據悉，有人近日受金錢問題困擾，不排除因債務或財務壓力而走上絕路。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk