跨部門全港反黑工拘56人 3現職外傭鑽空檔從事賓館清潔賺外快

突發
更新時間：21:15 2026-02-06 HKT
發佈時間：21:15 2026-02-06 HKT

入境處於1月30日至昨日（2月5日）在全港多區展開反非法勞工行動，包括「曙光行動」、「促進行動」、「銀翼行動」、聯同勞工處執行的「彩虹行動」、聯同香港警務處執行的「冠軍行動」以及聯同民政事務總署及勞工處執行的聯合行動。行動中共拘捕43名懷疑非法勞工及13名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

在入境處聯同民政事務總署及勞工處的聯合行動中，入境處人員搜查了多個目標地點，包括位於油尖旺區內的賓館，共拘捕7名人士，包括6名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工人士。被捕的6名懷疑非法勞工包括2男4女，年齡介乎29至51歲，其中3人為現職外傭，她們被捕時正在賓館從事房間清潔的工作。而因涉嫌聘用非法勞工人士為1名女子，年齡75歲，為涉案賓館的負責人。其餘3名被捕的懷疑非法勞工均為雜工，包括2名持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）的男子及一名逾期逗留的前外傭。

於其他的反非法勞工行動中，調查人員搜查了多個目標地點，包括食肆、清潔公司及裝修單位等，共拘捕37名懷疑非法勞工及12名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為35男2女，年齡介乎26至56歲，當中1名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為9男3女，年齡介乎33至61歲。有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片

