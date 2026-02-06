Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣車火｜兩傷者二級燒傷情況危殆 消防：火勢不正常蔓延 現場有助燃劑

突發
更新時間：18:57 2026-02-06 HKT
發佈時間：18:57 2026-02-06 HKT

長沙灣魚類批發市場今日（6日）下午發生火警，多輛車被焚毀，兩名男傷者的身體，分別有15%及20%面積的二級燒傷。消防指由於現場沒有自然起火原因，火勢不正常蔓延，加上在現場有助燃劑，認為起火原因有可疑。

相關新聞 : 長沙灣魚類批發市場7車起火 黑煙沖天遠處清晰可見 2人受傷送院

消防處表示，今午3時23分接報，指欽州街西迴旋處有車起火，隨即調派一輛消防車及兩輛救護車，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，至下午3時44分大致將火救熄。火警中，一名40歲男傷者身體15%二級燒傷，包括面、頸及左右手，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，另一名46歲非華裔男傷者身體20%二級燒傷，包括頭、面、頸、雙手及雙腳，清醒被送往伊利沙伯醫院治理，均情況危殆。

火警中，有6輛貨車及1輛私家車起火，消防處指由於現場沒有自然起火原因，火勢不正常蔓延，加上人員用可疑氣體探測器檢測，發現現場有助燃劑，認為起火原因有可疑，會將案件交由警方調查。被問到火警是否涉嫌非法燃油，消防處稱暫時未有相關資料，已安排相關單位的人員到現場調查。

