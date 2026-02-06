龍蝦灣謀殺案｜62歲主犯被控謀殺 明早東區裁判法院提堂

發生於1989年的西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，其中62歲疑犯梅耀強潛逃近37年後，本周一在泰國曼谷落網，昨日（5日）晚上被押解返回香港，隨即被香港警方拘捕。警方今日（6日）暫控他一項謀殺罪，案件將於明日（7日）上午在東區裁判法院提堂。

案件發生於1989年8月31日，警方接獲市民報案，指在西貢龍蝦灣的海灘發現一具屍體，證實死者是25歲中國籍男子。屍體被發現時，全身被埋在沙石堆中，頭部、雙手、雙腳都被尼龍繩和膠帶捆綁。法醫經檢查後，發現死者頭骨破裂，大腦內部受損，並且是窒息致死。

警方經調查後，迅速鎖定4名本地男疑犯的身份。在案發當日及翌日在香港境內捕獲其中兩名男子，第3名被捕人士則在2000年5月由內地移交香港警方跟進。3名被捕人當中兩人分別被判謀殺及誤殺罪成，分別判處終身及8年監禁。

警方表示，案件第4名疑犯，即昨日重案組拘捕的男子，他在案發翌日透過非法途徑離開香港，警方經反覆追查和分析，得知疑犯隱姓埋名，匿藏在泰國曼谷。香港特區政府與泰國當局聯絡，尋求當地警察的協助。2025年12月份，警方接獲泰國警方通知，在曼谷發現疑犯蹤跡，在確定疑犯身份及其非法逗留的身份後，泰國警方在周一將他拘捕。泰國警方發現疑犯時，他身上並無任何身份證明文件，證實他非法逗留在當地長達30多年的時間，於是用當地的入境條例處理，將他遞解出境。疑犯抵港後，警方立即以涉嫌「謀殺」罪名將他拘捕。