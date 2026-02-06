泰國抵港男行李藏$90萬大麻花及私煙 機場海關清關截獲

海關周四（5日）在香港國際機場偵破一宗涉嫌利用行李販毒的案件。一名從泰國飛抵本港的男旅客，被清關人員在其行李中搜出約4.5公斤懷疑大麻花，估計市值約90萬元，同時檢獲少量未完稅香煙。涉案男子隨即被捕，海關正就毒品來源及去向展開深入調查。

海關表示，涉案的47歲男旅客於周四由泰國蘇梅島乘飛機抵港。海關人員在其入境清關時，發現其行李袋內藏有該批懷疑大麻花，總重約4.5公斤，另有81支未完稅私煙。海關遂以涉嫌「販運危險藥物」及違反《應課稅品條例》將其拘捕。

海關強調，會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點挑選來自高風險地區的旅客進行檢查，以有效打擊跨境販毒活動。海關同時向市民呼籲，切勿貪圖利益而參與販毒，亦不要在未確定物品屬性的情況下，貿然代人運送受管制物品進出香港。

根據本港法例，販運危險藥物最高可被判處罰款500萬元及終身監禁；而進口或處理私煙，一經定罪，最高亦可被判罰款200萬元及監禁7年。