Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國抵港男行李藏$90萬大麻花及私煙 機場海關清關截獲

突發
更新時間：00:54 2026-02-06 HKT
發佈時間：00:54 2026-02-06 HKT

海關周四（5日）在香港國際機場偵破一宗涉嫌利用行李販毒的案件。一名從泰國飛抵本港的男旅客，被清關人員在其行李中搜出約4.5公斤懷疑大麻花，估計市值約90萬元，同時檢獲少量未完稅香煙。涉案男子隨即被捕，海關正就毒品來源及去向展開深入調查。

海關表示，涉案的47歲男旅客於周四由泰國蘇梅島乘飛機抵港。海關人員在其入境清關時，發現其行李袋內藏有該批懷疑大麻花，總重約4.5公斤，另有81支未完稅私煙。海關遂以涉嫌「販運危險藥物」及違反《應課稅品條例》將其拘捕。

海關強調，會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點挑選來自高風險地區的旅客進行檢查，以有效打擊跨境販毒活動。海關同時向市民呼籲，切勿貪圖利益而參與販毒，亦不要在未確定物品屬性的情況下，貿然代人運送受管制物品進出香港。

根據本港法例，販運危險藥物最高可被判處罰款500萬元及終身監禁；而進口或處理私煙，一經定罪，最高亦可被判罰款200萬元及監禁7年。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
9小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
9小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
17小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
13小時前
69歲前港姐子宮肌瘤倍增恐癌變北上做手術 談內地五星級手術體驗勝香港：好有愛
69歲前港姐子宮肌瘤倍增恐癌變北上做手術 談內地五星級手術體驗勝香港：好有愛
影視圈
6小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
02:34
龍蝦灣謀殺案｜62歲案件主謀隱姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被發現行蹤
突發
7小時前
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
影視圈
14小時前