上水疑因連環車禍塞爆 網民鼓噪：塞到完全唔識郁

上水區周四晚（5日）發生嚴重交通大擠塞，區內多條主要幹道自晚上7時許開始陷入癱瘓狀態。疑因接連發生多宗交通意外，導致雞嶺迴旋處及大頭嶺迴旋處一帶交通「打困籠」，車龍倒灌至市中心多處，直至晚上10時許才陸續回復正常。有被困車龍的市民形容現場「完全唔識郁」，更有乘客因久候無果，無奈選擇在高速公路下車徒步離開。

雞嶺迴旋處成重災區 小巴困45分鐘未能離場

據網上流傳圖片及網民報料顯示，今晚放工繁忙時間，上水交通幾近陷入停頓。其中雞嶺迴旋處被指是「重災區」，有網民怒轟該處是「反人類設計」。不少歸心似箭的市民在網上大吐苦水，有人表示「七點上車，7時45分都仲未出上水」，亦有人指其同事轉乘小巴往元朗，結果「上咗小巴45分鐘先可以離開上水中心位置」。另有網民指：「上水多處撞車，繁忙時間完全癱瘓。」

受路面擠塞影響，小巴站及巴士站均出現候車人龍。由於車流「塞到爆」，有部分甚至在高速公路或迴旋處邊緣被逼停車，讓無法忍受長時間等待的乘客下車步行。有網民形容：「大家都十分鼓譟，市民冇辦法下要在高速公路、雞嶺迴旋處下車。」

警證寶石湖路兩宗意外 運輸署：多條道路擠塞

對於今次大塞車原因，網上一度傳出區內接連發生4宗車禍。警方證實，晚上7時許及8時許，上水寶石湖路先後發生兩宗交通意外，位置分別在橋面及近大頭嶺巴士站附近。意外涉及私家車、小巴及輕型貨車，幸好事件中無人受傷，惟意外佔用行車線導致交通受阻。

運輸署早前發出通告，指受意外影響，上水多處交通繁忙，受影響範圍包括大頭嶺迴旋處、雞嶺迴旋處、掃管埔路、百和路、馬會道、彩園路、寶石湖路、新運路、新豐路及龍琛路一帶。隨着事故現場清理完畢，車龍於晚上10時許開始消散，區內交通始陸續回復正常。