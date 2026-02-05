龍蝦灣謀殺案｜4年內至少4案疑犯潛逃泰國 包括禁錮泰妹賣淫案六旬男主腦

1989年西貢龍蝦灣謀殺案，潛逃逾36年的62歲男疑犯梅耀強在泰國落網，今日（5日）遭遞解出境，再押回香港被捕。翻查資料，由2023年至今，至少有4宗案件的疑犯在犯案後潛逃泰國，當中包括2023年有泰籍女子被誘騙來港打工，實遭逼良為娼。警方其後拘捕多名男女，包括女主腦「廟街皇后」及其女兒，其中66歲男主腦一度潛逃泰國，但經港泰兩地交流情報後，最終被遣返香港。

根據香港律政司公告，截至2025年9月26日，現時與本港有移交逃犯協定的國家包括：捷克、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、葡萄牙、韓國、新加坡、南非、斯里蘭卡 10 國，而泰國與香港有移交罪犯及合作執行判刑協定，並於2000年8月9日生效。

2023年 泰籍女子被誘來港賣淫案

2023年2月，警方發現兩名泰籍女子被誘騙來港打工，之後遭禁錮在油麻地廟街強迫提供性服務。警方其後拘捕6人，包括女主腦「廟街皇后」及其女兒，當中一名66歲男主腦曾一度潛逃泰國，但經港泰兩地交流情報後，最終被遣返香港。

2025年 元朗喜業街斬人案

2025年1月，4青年男女在元朗宏業西街一工廈樓上酒吧消遣，之後計劃到喜業街截乘的士離開，詎料遭群煞分乘4車閘停圍堵，至少13刀手跳車追斬兩男，最終釀成一名24歲有黑幫背景的男子死亡，另一名28歲男子身受重傷。警方拘捕至少20人，其中3人在犯案後試圖買機票潛逃，惟警方及時在香港機場截獲一人，其餘2人則抵達曼谷機場後被拒入境，再由泰國當局通報後，由港警方帶回香港。

2025年 火炭斬人血案

2025年3月，綽號「蛤蟆東」的52歲姓譚黑幫男子，被人狂斬多刀身亡。警方事後拘捕2男1女，包括策劃血案的黑幫姓黃父子主謀及協助男友潛逃的28歲女子，兩名刀手、一名睇水男和一名駕的士接載刀手的車手，在案發後潛逃。其中一名25歲男刀手犯案後乘坐飛機前往泰國，並與泰國女友入住芭堤雅一單位，香港當局尋求泰國皇家警察的合作，將他拘捕並遞解出境，之後再押回香港受審。

2025年 尖沙咀二手名牌袋迷暈劫案

2025年6月，一名賊人進入赫德道2A號一商廈樓上名牌袋店內，迷暈及綁起一名49歲女子，掠去約300萬元手袋。疑犯犯案後火速帶同贓物乘飛機前往曼谷，泰國執法部門將他截獲，其後遣返香港。