47歲男考商用車牌犯錯 企圖以600元人民幣賄賂考官事敗 遭廉署起訴

廉政公署今日（2月4日）落案起訴47歲男子展四周，控告他涉嫌於昨日下午（2月3日）進行的商用車輛駕駛考試中，以600人民幣行賄運輸署考牌主任圖獲考試及格。考牌主任拒絕受賄，即時向運輸署匯報事件。男子被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。案件明早（2月5日）在屯門裁判法院提訊。

被告昨日下午於運輸署在香港駕駛學院(元朗)的駕駛考試中心參加商用車輛駕駛考試，由一名運輸署一級考牌主任主考。控罪指被告涉嫌在參加駕駛考試期間，向該考牌主任提供現金600人民幣，以獲對方給予及格成績。

案件明早（2月5日）在屯門裁判法院提訊。資料圖片

調查發現被告付款港幣60,000元予中介公司安排報名考試，而不合格要再付款予中介港幣8,000元安排補考，懷疑被告認為考試時犯了一個嚴重錯誤，應該不能通過考試。期間，他提供相關人民幣現金予考牌主任。該考牌主任沒有接受被告的賄款，並在駕駛考試結束後隨即向運輸署匯報事件。廉署接獲運輸署轉介貪污投訴，同日下午當場拘捕被告。運輸署在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署提醒公眾人士，行賄公務員以換取協助或優待屬嚴重罪行，切勿以身試法。面對任何貪污行為，廉署定必秉公執法。