拉布拉多犬BB右後腳骨裂 揭遭人掟向牆角 獸醫報警
更新時間：18:20 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:20 2026-02-03 HKT
今日（3日）下午4時許，警方接獲深水埗九江街一間獸醫診所的職員報案，指一隻僅數個月大的拉布拉多犬右後腳骨裂，懷疑被人虐待。警方到場調查，並向女狗主錄取口供，又要求愛協到場協助，警方將案件暫列「殘酷對待動物」處理，暫時無人被捕。
據了解，涉事的拉布拉多犬大約3至6個月大，雄性。女狗主今日帶愛犬睇獸醫，獸醫發現牠的右後腳骨裂。狗主報稱愛犬早前被人擲向牆角，導致牠的右腳受傷，遂今日帶牠求診。
