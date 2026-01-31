Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

5旬女子出售戶口裁定洗黑錢罪成立 加刑判囚37個月

突發
更新時間：12:59 2026-01-31 HKT
發佈時間：12:59 2026-01-31 HKT

一名案發時50歲的本地女子涉嫌將其銀行戶口售予他人。該戶口於2022年11月1日至15日期間，處理約492萬元懷疑犯罪得益。深水埗警區重案組人員接手調查後，2023年10月3日以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）拘捕該名女子。她昨日（30日）於區域法院被裁定一項「洗黑錢」罪罪名成立，被判監30個月。

案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後，批准加重四分之一的刑罰，經考慮其他因素後，被告最终被判囚37個月。

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁十年。另外，如任何人租借戶口予其他人使用，無論是否知道有關戶口是否用作犯罪用途，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款五百萬元及監禁十四年，市民切勿以身試法。

