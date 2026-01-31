日出康城領都業主收授權票遭惡漢騷擾 警再多拘6男

將軍澳日出康城「領都」屋苑因停車場加裝電動車充電基礎設施及管理費上調，引發爭議，周日（25日）業主收集居民授權票時，遭十多名惡漢騷擾，警方翌日（26日）拘捕5男。至周三及周五，警方以涉非法集結罪，再拘捕多6名男子。

該6名男子年齡介乎18至24歲，包括4名非華裔男子及2名外籍男子。消息指，被捕人士中有3名尼泊爾裔、1名印度裔及2名菲律賓籍人士。至今共有10人獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到，另有1人仍被扣留調查。

日前有人在網上發文，指「街站」有大量不知名的凶惡男士聚集，呼籲領都的街訪小心。

有人帶同10多名南亞裔男子到場騷擾。網上圖片

事件發生於剛過去的周日（25日）晚上約7時，有反對方案的業主在屋苑附近設立「街站」，收集居民授權票，以要求重新討論充電樁工程及管理費加幅。期間，突然有人帶同10多名南亞裔男子到場騷擾及施壓，場面一度緊張，警方接報到場了解。

警方其後展開調查，並於翌日（26日）在全港多區採取行動，拘捕5人，年齡介乎15至53歲，涉嫌「非法集結」。被捕人士包括本地電腦工程人員、外籍廚師、學生等，其中一名53歲男子被指屬支持業委會一方，另有42歲男子涉嫌協助召集人手。

翻查資料，領都早前成功申請環保署「EV屋苑充電易資助計劃」，獲批約1,500萬元，在屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施。然而由於資助不足以應付整項工程，855個車位業主需按車位分攤費用，每個車位須支付約2.1萬元，合共集資約1,800萬元，住宅單位業主則毋須分擔。

有車位業主質疑工程造價偏高，即使沒有充電需要亦被要求繳費，加上屋苑管理費連年上調，連同保安及清潔費用，三年間加幅超過四成，令不少業主大感不滿，要求重新討論。日前更有居民在網上發文，形容「街站」出現「大量不知名的凶惡男士聚集」，呼籲鄰居提高警覺。