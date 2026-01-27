日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年

將軍澳日出康城領都停車場安裝電動車充電樁，不論車位業主有無充電服務需要，一律被要求支付高達2.1萬元的安裝費，令多名業主質疑屋苑安裝充電樁的造價過高。消息指，有業主希望再開會討論，前日（25日）設「街站」收集居民的授權票，詎料有人帶同十多名大漢到場施壓騷擾，最終需要報警求助。警方其後拘捕5人，包括一名15歲少年。

日前有人在網上發文，指「街站」有大量不知名的凶惡男士聚集，呼籲領都的街坊小心。據了解，部份領都業主不滿充電樁的安裝費高達2.1萬元，感到非常「肉赤」，遂前日（25日）設「街站」收集居民的授權票，但其間有人帶同10多名南亞裔男子到場騷擾，有業主只好報警。根據網上圖片所見，警員到場後，多名南亞裔男子坐在沙發，未有向居民作出滋擾。

警方回覆傳媒查詢時表示，1月25日晚上約7時接獲報案，指多人於將軍澳一屋苑內聚集。人員經調查後，昨日（26日）於全港多區採取行動，以涉嫌「非法集結」拘捕2名本地男子、2名外籍男子及1名非華裔男童，年齡介乎15至53歲。他們現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區重案組第一隊繼續跟進調查。