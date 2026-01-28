Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食環署清潔工車禍亡 「邵氏基金會緊急支援基金」捐出3萬元善款

突發
更新時間：08:05 2026-01-28 HKT
發佈時間：08:05 2026-01-28 HKT

去年除夕在油麻地遭遇車禍身亡的食環署清潔女工，其丈夫因曾遭遇嚴重工業意外無法工作，需由兒子獨力承擔後事及家庭經濟開支，亟待援手。邵氏基金會、星島新聞集團合作的「邵氏基金會緊急支援基金」近日捐出善款，幫助兩父子解決燃眉之急。

相關新聞：油麻地除夕奪命車禍 食環署清潔女工捱重型貨車撞斃 六旬司機涉危駕被捕

曾先生簽收善款後感謝邵氏基金會和星島新聞集團。黃文威攝

57歲食環署二級工人李海英生前與丈夫及兒子同住，家庭開銷由她和兒子共同承擔。姓曾兒子表示，父親早前因工業意外導致行動不便及失去工作能力，要定期到醫院覆診，亦要長期插尿喉及接受日常護理，需母親下班後照顧。及至母親因車禍喪生後，他打算定期聘請護理員照料父親，開支將增加不少，加上政府方面的死亡恩恤金及相關補償仍在處理中，同時要在本月底為母親舉辦喪禮，個人收入不足以應付，故此面臨巨大經濟壓力。

相關新聞：油麻地除夕奪命車禍｜女死者為食環署二級工人 當時正運送垃圾 署長深表哀痛

食環署二級工人李海英被貨車撞斃，現場遺下運送垃圾的手推車。資料圖片

為協助曾氏父子度過難關，邵氏基金會、星島新聞集團合作的「邵氏基金會緊急支援基金」捐出3萬元善款，曾先生簽收後表示感激。

李海英生前隸屬油尖區環境衞生辦事處，負責街道清潔工作。去年12月31日晚上，她在油麻地廣東道一帶運送垃圾至窩打老道與渡船街交界期間，突遭途經貨車撞倒，送院後搶救不果。

記者 黃文威 李建人

