油麻地除夕奪命車禍｜女死者為食環署二級工人 當時正運送垃圾 署長深表哀痛

油麻地今日（31日）發生奪命車禍，一名清潔女工遭重型貨車撞斃。食環署證實女事主生前隸屬油尖區環境衞生辦事處，主要負責街道清潔工作。食環署署長吳文傑對二級工人離世深表哀痛，並向其家屬致以最深切慰問。

食環署表示，女事主為57歲李海英，今日晚上在油麻地廣東道一帶進行街道清潔工作，在運送垃圾至窩打老道與渡船街交界途中，遭一輛貨車撞倒，送院後證實不治。

食環署署長吳文傑對二級工人李海英離世深表哀痛，並向其家屬致以最深切慰問，指李海英在食環署服務超過9年，一直辛勤工作及堅守崗位，竭誠服務市民，「對於痛失這位盡忠職守的同事，我感到十分難過和惋惜，並代表部門所有同事向其家人致以最深切慰問。」



食環署會繼續與李海英的家人保持緊密聯繫，並提供一切適切的支援及協助，幫助他們渡過艱難的時刻。