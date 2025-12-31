油麻地除夕奪命車禍 食環署清潔女工捱重型貨車撞斃 六旬司機涉危駕被捕

油麻地發生奪命車禍。今日（31日）晚上7時許，警方接獲報案，指一輛30噸重型貨車駛經窩打老道及渡船街交界時，撞倒一名女子，她倒卧地上重傷昏迷。救援人員到場將她救出，送往廣華醫院搶救後最終不治，警方正意外原因。

警方到場封鎖調查，現場所見路面遺下一灘血迹、一頂帽及一對手套，經調查後以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕65歲姓楊貨車司機。

據了解，涉事重型貨車當時由窩打老道左轉入渡船街，其間至斑馬線位置時，撞到一名女子。女事主當時有一輛清潔手推車，她被撞後遭捲入車底，奄奄一息。

食環署其後證實女事主為一名57歲姓李二級工人，生前隸屬油尖區環境衞生辦事處，主要負責街道清潔工作。事發時她於油麻地廣東道一帶進行街道清潔工作，在運送垃圾至窩打老道與渡船街交界途中，遭一輛貨車撞倒。食環署署長吳文傑對事件深表哀痛，並向其家屬致以最深切慰問。

相關新聞 : 油麻地除夕奪命車禍｜女死者為食環署二級工人 當時正運送垃圾 署長深表哀痛