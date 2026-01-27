東張西望｜「撞車黨」索天價賠償再添苦主 與「學神」車輕微碰撞被索償$90萬

無良「撞車黨」向輕微行車意外的司機索取天價賠償個案越揭越多。繼多名苦主早前先後向無綫《東張西望》踢爆事件後，再有受害人現身舉報，今次「獅子開大口」索償的涉案人更是教車師傅和「學神」司機，而發出的律師信來自同一間律師行。

受害人許小姐向《東張西望》報料，指她兩年前在跑馬地駕車時，與前方掛學牌的車輛發生輕微碰撞，詎料事後被對方教車師傅和學神索賠約90萬元。許小姐直斥對方：「我覺得你（教車師傅和學神）係學神車，我直情冇諗過你係咩壞嗰啲『撞車黨』，你係透過法律好似打劫我咁！」

許小姐憶述當日發生行車意外經過，指她看到前方的車輛掛有學牌，「咁我就讓佢（學牌車）行咗先啦，然後佢跟住突然間Dup停，我Dup得切之餘，其實我都輕輕地Kiss（擦碰）咗佢車尾一下，但冇花到，佢架車都冇任何凹凸（凹陷）。我見咁輕微都係有限錢，我當破財擋災。」

相關新聞：東張西望｜專屈賠償「撞車黨」肆虐 輕微碰撞遭天價索償 多名車主淪為「行走的豬肉」被宰

兩年前許小姐在跑馬地駕車時，與前方掛學牌車輛輕微碰撞。無綫《東張西望》圖片

許小姐向《東張西望》報料，指她因輕微交通意外，被要求天價賠償。無綫《東張西望》圖片

2024年許小姐收到林姓律師行發出的律師信，索償約90萬元。無綫《東張西望》圖片

正當許小姐認為意外屬極之輕微，其後她卻收到涉事教車師傅來電，索賠3,300元。她引述當日教車師傅的電話錄音，錄音內容稱「睇過喇車房，嗰條泵把你（許小姐）駕車噚日整到我呢，老實講大傷真係冇，但撞到花晒、凹晒、凸咗出嚟，噴返油、補灰，最平人工都要3,300元。」許小姐還價賠償1,500元不果，後來加至1,600元，但對方之後不再接電話。其後，許小姐被法庭罰款1,300元，以為就此了事，詎料是噩夢的開始。

2024年許小姐收到林姓律師行發來的律師信，共要求索償約90萬元。她控訴：「幾個月後，我突然喺信箱收到一疊由姓林律師樓寄畀我、好似樓契咁大疊嘅文件，我打開，哇好恐怖囉，話要我賠償畀教車師傅60萬元。另外佢隔離嗰個，我都唔知邊個揸車，總之佢隔離另外個男人就30萬元。」

相關新聞：撞車黨屈賠償｜保險業：司機遇上索償 交由保險公司處理

許小姐續稱：「佢（對方）仲有一疊嗰啲什麼醫療報告，有一疊就好多唔同名嘅學生，有啲4,000幾（索償）、有啲4,000幾，總之就話上唔到課，直情重傷呀，兩個（教車師傅及學神）突然間變咗重傷，其實大家心知肚明，根本係冇事。」她直指當日車輛碰撞後，對方兩人並無受傷，又引述當時對方還下車，大聲表示「都好輕微，最緊要冇人受傷。」

事後許小姐從多方打聽，發現有朋友同樣中招。她質疑為何這麼多司機遇到小意外後，都找同一間律師行索償，「好明顯直情係一個集團，即係一個包攬、收數，一個集團嚟嘅」、「我朋友話佢朋友都有類似情況，又係姓林嘅律師樓，佢話同我單Case（個案）一模一樣。」受事件困擾，許小姐直呼：「我係瞓唔到、食唔到、生活唔到呀！」、「我已經係好抑鬱，冇錢睇私家醫生，瞓唔到、食唔到，好辛苦！」她希望警方可以調查事件，將不法之徒繩之於法，「唔好令揸車人士心驚膽跳。」

之前多名苦主向《東張西望》現身舉報：