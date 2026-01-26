錦田奪命車禍｜私家車撞翻的士釀1死2傷 25歲司機再涉兩危駕罪被捕

警方調查昨日（25日）凌晨發生的錦田公路奪命車禍有新進展。繼涉事私家車的25歲姓龍男司機及20歲姓黎女乘客，涉嫌管有攻擊性武器被捕後，該名私家車男司機再涉嫌危險駕駛引致他人死亡，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

消息稱，被捕的25歲私家車男司機姓龍，報稱是運輸工人，有三合會背景及刑事案底。而被捕的20歲姓黎女乘客報稱無業，無案底。車禍發生後，警方在距離現場約5米外的一個花槽內，發現一把牛肉刀、一支伸縮棍和兩個車牌等，經調查後於昨日以涉嫌管有攻擊性武器拘捕兩人。據知有人聲稱涉事牛肉刀和伸縮棍是用作自衛，並因喜愛該車牌號碼組合而管有該兩個車牌。

今日（26日）早上，警方表示經進一步調查後，該名25歲男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。

事發於昨日凌晨約零時24分，涉事的私家車沿錦田公路往八鄉方向行駛，而一輛新界的士則沿錦田公路往元朗方向行駛。當的士駛至近映河路交界時，右轉駛向映河路，與該輛私家車發生碰撞而導致翻側。

60歲姓鄭的士司機及65歲姓莊女乘客被困車內，由消防員救出。莊婦全身多處受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，延至凌晨1時45分不治。而的士司機頭部受傷，私家車司機亦左手受傷，均清醒被送往博愛醫院治理。私家車的20歲姓黎女乘客沒有受傷，毋須送院。

警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，致電3661 3800或3661 4759與調查人員聯絡。新界北總區交通部特別調查隊及元朗警區刑事調查隊正跟進案件。