錦田奪命車禍｜的士捱撞翻側釀一死 花槽遺牛肉刀 私家車男女涉管有攻擊性武器被捕

今日（25日）凌晨錦田發生致命交通意外，一輛新界的士在錦田公路右轉入映河路時，遭對面線一輛私家車攔腰猛撞。的士被撞至離地拋起，飛越路旁欄杆後翻側在行人路上，的士的60歲姓鄭男司機和65歲姓莊女乘客同被困車上受傷，其中莊婦經送院後不治。警方在距離現場約5米外的一個花槽內，發現一頂鴨舌帽、兩個車牌及一把牛肉刀，經調查後以涉嫌管有攻擊性武器，拘捕私家車的25歲男司機及20歲姓黎女乘客，兩人正被扣留調查。

網上流出涉事的車Cam影片，片中所見意外發生後，尾隨駛至的車輛司機見發生如此嚴重的車禍，不禁譁然。在場亦有多名途人圍觀。

相關新聞：錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治

警方表示，正調查今日凌晨在八鄉發生的致命交通意外，意外中一名女子死亡。事發於凌晨約零時24分，25歲男子駕駛一輛私家車沿錦田公路往八鄉方向行駛，而60歲姓鄭男子則駕駛一輛新界的士沿錦田公路往元朗方向行駛，當的士駛至近映河路交界時，右轉駛向映河路，與該輛私家車發生碰撞而導致翻側。

該名的士司機及65歲姓莊女乘客被困車內，由消防員救出。該名女乘客全身多處受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，於凌晨1時45分被證實死亡。而的士司機頭部受傷，私家車司機亦左手受傷，均清醒被送往博愛醫院治理。私家車一名20歲姓黎女乘客沒有受傷，毋須送院。

人員經進一步調查後，私家車男司機及私家車女乘客涉嫌管有攻擊性武器被捕，他們正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊和元朗警區刑事調查隊正跟進調查案件。

警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，致電3661 3800或3661 4759與調查人員聯絡。



