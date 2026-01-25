錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治

錦田發生致命交通意外。今日（25日）凌晨零時許，警方接獲報案，指錦田公路近映河路一輛新界的士與私家車相撞，的士事後翻側，司機及女乘客被困車內。

救援人員趕抵現場時，的士60歲姓鄭男司機頭部受傷幸清醒，而車上一名65歲姓莊女乘客被困車廂內陷入昏迷。消防員隨即展開拯救行動，成功將女乘客救出。消息指，莊婦被救出時全身多處受傷，一度沒有呼吸及脈搏。救護員即場為其進行急救，其後由救護車將她送往博愛醫院搶救，惟延至凌晨1時45分終告不治；鄭男事後亦被送往醫院治理。

消息指，事發時涉事的士沿錦田公路往元朗方向行駛，當駛至上址準備右轉入映河路期間，遭對面線往八鄉方向行駛的一輛私家車攔腰撞向左邊車身。由於撞擊力猛烈，的士被撞至離地拋起，飛越路旁欄杆後翻側在行人路上。

事件中，私家車25歲男司機左手受傷，清醒被送往博愛醫院治理。私家車上一名20歲姓黎女乘客沒有受傷，毋須送院。警方其後在距離現場約5米外的一個花槽內，發現一頂鴨舌帽、兩個車牌及一把牛肉刀，經進一步調查後，私家車男司機及女乘客涉嫌管有攻擊性武器被捕，正被扣留調查。

新界北總區交通部特別調查隊第2隊，以及元朗警區刑事調查隊第12隊正跟進調查案件。