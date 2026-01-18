渣打馬拉松2026︱累計59名跑手送院 兩危殆三嚴重

「渣打馬拉松2026」今（18日）晨舉行，共有約74,000人參賽，一如以往賽事中有跑手受傷或不適需要送院。截至下午4時，醫管局數字顯示，送院跑手共59人，兩人危殆，3人嚴重，29人穩定，25人已出院。

田徑總會表示，截至早上11時，共30名跑手送院，其中三人情況比較嚴重，分別在東廊、崇光百貨及西隧不適。有1517人需作治療，大部分是輕傷，包括擦損、扭傷和肌肉抽筋等。據了解，兩名暈倒跑手分別姓張（50歲）及姓楊（58歲）男子。

相關新聞： 渣打馬拉松2026．持續更新︱市民「捕獲」周潤發現身10公里賽 半馬男、女子冠軍：香港賽道多斜坡具挑戰性

早上8時許，一男一女跑手不適，送往灣仔律敦治醫院治理。至早上9時許，兩名女跑手陸續送往律敦治醫院，其中一人手部包紮藥布。

至早上9時45分，一名男跑手昏迷送院，救護員用心外壓機一邊搶救、一邊緊急推入急症室，只見事主雙眼微張，身體輕微抽搐。約10分鐘後，再有兩名男跑手送院，其中一人坐在輪椅上，額頭受傷流血，身披保溫錫紙，料是曾仆倒受傷。

至早上10時左右，一男一女跑手分別送往律敦治醫院，其中男子昏迷不醒，面部有傷痕。約半小時後，一名男跑手不適送院，左膝受傷包紥，身上掛有嘔吐袋。

至11時許，一名女跑手不適送院治理。