樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案

牛頭角樂華南邨上月30日揭發命案，35歲姓譚本地女子慘遭殺害，更被藏屍於喜華樓單位內的床褥與床架之間，東九龍總區重案組接手跟進。警方指女死者頭部有十多處由硬物造成的致命傷，相信她與其28歲非洲裔男朋友因感情問題發生爭執，其後被殺害。警方發現疑兇犯案後經香港陸路口岸離港潛逃內地，經警方向內地執法機關請求協助後，疑犯在內地落網，並於昨日（16日）經深圳灣口岸移交香港，再以涉嫌謀殺將他拘捕。

警方於去年12月29日晚上接獲報案，指一名有自殺傾向的35歲女子失蹤，隨即將案件列作「高危失蹤人士」處理。調查得知，女子失蹤期間曾到男友位於樂華南邨的寓所，警方到場調查，發現單位重門深鎖，女子沒有離開單位，遂聯同消防處於12月30日凌晨破門入內。

相關新聞：樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友

東九龍總區刑事總部警司黃奕隆（右）及重案組第二隊總督察蘇志兵（左）交代案情。黃文威攝

涉事公屋單位大約250呎，屬開放式無睡房，相信是疑兇的居所。人員入內後發現單位凌亂，無電力供應，沒有血迹及打鬥痕跡，而單位內有蜥蝪及貓，亦有3貓1狗的屍體。警方其後作深入調查，發現女子被藏於雙人床床架內，頭被毛巾包裹，身體則被其他衣物遮蓋。法醫檢驗後發現女子頭部有十多處由硬物造成的裂傷，導致她頭部凹陷骨折，亦造成大量出血，其雙手及雙腳亦有多處瘀傷，相信死亡時間為12月29日凌晨至早上。

警方相信單位為兇案現場，疑兇襲擊女子後，將屍體埋藏在床架內，亦刻意處理現場，包括清理屋內血迹，將兇器及死者個人物品拋棄，幸人員在大廈垃圾箱找回部份死者財物及個人物品。警方經調查後，相信疑兇為一名持香港身份證的28歲非洲裔男子，報稱無業，與事主拍拖半年，疑因感情問題與死者有爭執，其後襲擊對方，至於單位的電力被中斷，相信是疑兇因經濟問題無交電費。

東九龍總區刑事總部警司黃奕隆表示，警方鎖定疑兇身份，證實他早於12月29日晚上經香港陸路口岸離港潛逃內地，警方隨即請求內地執法機關協助，日前接獲通知，得悉疑兇在內地落網，及後於1月16日下午在深圳灣口岸接收疑犯，並以涉嫌謀殺拘捕他。疑兇現正被扣留調查，將被控以一項謀殺罪，於下周一於觀塘裁判法院提堂。據了解，疑兇來自非洲查德共和國。

相關新聞：樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞

譚姓女死者本身家住秀茂坪區，她與涉案的非華裔男友只拍拖半年，卻感情生變鬧分手。她於上月28日曾告知家人，會到男友的樂華南邨住所收拾自己的財物，再返回家中。詎料譚女一去不返，至29日清晨5時30分，其67歲母親發現她仍未歸家，嘗試聯絡亦不果，遂於當晚報案求助。據悉，由於譚女曾有自殺傾向，故警方接報後列作「高危人士失蹤案」跟進。

12月30日凌晨，警方聯同消防前往譚女男友的喜華樓單位，破門入屋調查，最終搜查至同日早上揭發命案，在床架內發現女死者遺體。涉案單位推斷是案發第一現場，但由於現場沒有打鬥痕迹和血迹，警方相信有人曾處理過現場，包括清理血迹、證物及兇器。警方亦在大廈樓層及垃圾房內，找到死者的身份證明文件，以及懷疑與案件有關衣物。

警方將案件列作謀殺，銷定女死者的非華裔男友與案件有關，追緝其下落，並調查其行兇動機。另外，警員在單位內發現3狗及1貓的屍體，懷疑是他們所養的寵物慘被殺害，正調查牠們的死因。