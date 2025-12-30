Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛頭角命案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞

突發
更新時間：23:21 2025-12-30 HKT
發佈時間：23:10 2025-12-30 HKT

牛頭角樂華南邨揭發命案，一名35歲女子死亡，案件更多內情曝光。消息指，女事主早前與男友情海翻波，對方疑因愛成恨「辣手摧花」，將她殺害後藏屍油壓床內，其後更將多隻飼養的寵物殺害。由於女事主失去聯絡，其家人擔心發生意外於是報警，其後警方到事主男友的住所調查，始揭發命案。

相關新聞 : 警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子

據了解，事主為一名35歲女子，早前與30多歲的男友感情亮起紅燈鬧分手，其後到男友位於牛頭角樂華南邨的寓所執拾個人物品，惟她徹夜未歸，家人亦未能與她聯絡，於是報警求助。警方到事主男友的寓所調查，發現多隻寵物被殺害，其後經深入調查，發現事主倒卧油壓床內，當場證實不治。

大批警員今日（30日）到樂華南邨調查，其間封鎖喜華樓對出，又多次進出垃圾房，鑑證科亦派出「CSI（罪案現場勘查）流動實驗室」到場進行檢測工作。現場消息指，涉案男子在案發後已潛逃東南亞國家。

