樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友

牛頭角樂華南邨周二（30日）晚揭發命案，一名35歲姓譚本地女子疑遇害死亡。警方周三凌晨交代案情，指29日晚上9時40分接獲女死者67歲母親報案，指女兒離開秀茂坪住所後便告失蹤，經調查後，警方連同消防於30日凌晨前往女死者男友的牛頭角樂華南邨喜華樓公屋單位，破門入屋調查，最終在床架內發現女死者遺體。案件現列謀殺，警方正追緝其拍拖約半年的非華裔男友。

涉案單位斷電 屍體被包裹收藏隱閉

東九龍總區刑事部署理高級警司黃奕隆表示，由於譚女有自殺傾向，警方接獲其母報案後，將案件列高危失蹤人士處理，並到譚女男友的公屋單位調查；而涉案公屋單位200多呎，屬開放式單位，沒有房間間隔，屋內只有簡單梳化和床等傢具，而當時單位內並無電力供應，擺設凌亂，但無打鬥痕迹。

相關新聞：警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子

雖然第一次搜查並無發現，但經警方翻查大量閉路電視，發現女子一直沒有離開過大廈，覺得可疑，於是再在單位內進行仔細搜查，最終發現女死者的遺體被藏於床褥與床架之間，而且被緊緊包裹著，收藏隱閉。

東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵稱，死者被發現時身體完整，但頭部有多處由硬物造成傷口，雙手、雙腳和身上亦有瘀傷，法醫相信死亡時間大約在29日早上，死因有待剖屍確定。

有人清洗血迹滅證 單位料案發第一現場

涉案單位推斷是案發第一現場，但由於現場沒有打鬥痕迹和血迹，警方相信，有人曾處理過現場，包括清理血迹、證物及兇器。警方亦在大廈樓層及垃圾房內，找到死者的身份證明文件，以及懷疑與案件有關衣物。警方現銷定一名持香港身份證非華裔男子，即女死者的男友，相信他與案件有關，正追查其行兇動機。另外，警員在單位內發現3狗及1貓的屍體，懷疑是他們所養的寵物慘被殺害，正調查牠們的死因。

周二晚上多名警察到場調查。

女死者疑與男友情海翻波遇害 案件列謀殺

據了解，死者與其男朋友拍拖約六個月。於本月28日，死者告知母親，會到男朋友的住所收拾自己的財物並指會在收拾後返回家中。但至29日清晨5時30分，其母準備外出上班時發現女兒仍未返回家中，於是嘗試聯絡女兒，但沒有獲得回覆，遂擔心其安全，於是報案。

接獲報案後，警方前往女死者男朋友的住所後爆門進屋搜查，最終發現死者的屍體於床下，而單位內沒有其他人。案件列為謀殺，暫交由東九龍總區重案組第二隊負責調查。

相關新聞：樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞

記者現場所見，大批警員昨日（30日）到樂華南邨調查，其間封鎖喜華樓對出，又多次進出垃圾房，重點搜查了兩個大型垃圾桶；鑑證科亦派出「CSI（罪案現場勘查）流動實驗室」到場進行檢測工作。現場消息指，涉案男子在案發後已潛逃東南亞國家。

早前消息稱，35歲女事主早前與30多歲的男友感情亮起紅燈鬧分手，其後到男友位於牛頭角樂華南邨的寓所執拾個人物品，惟她徹夜未歸，家人亦未能與她聯絡，於是報警求助。警方到事主男友的寓所調查，發現多隻寵物被殺害，其後經深入調查，發現事主倒卧油壓床內，當場證實不治。