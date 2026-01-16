屯門開槍｜社署人員派發傳單教疏導情緒 街坊稱讚開槍警果斷

屯門市廣場警員開槍案，一名疑受毒品影響的越南漢持刀當街襲擊女途人，引起人心惶惶。有街坊表示，倘發現街上有人行為異常，第一時間逃跑。社署人員下午向街坊派發單張，教導目擊者疏導情緒。

藥房職員鍾先生表示，昨晚在藥房工作，其間聽到兩下槍聲，大批途人從門口匆忙走過：「初時唔知乜嘢事」。他又說，未見過死者，對警員開槍救人，稱讚：「好正常，果斷」。

街坊袁先生表示，屯門市廣場平時人來人往，自己也擔心突然有人情緒失控，做出意想不到的行為，「因為唔知邊一日，會衝出嚟咁樣！」他續稱，若發生同類事件，第一時間逃跑。

外賣員呂先生指，昨晚事發前剛去送外賣，沒有目擊事件，但他承認廣場人旺，不時有些暴躁的途人出現，他盡量避之則吉。對於警員及時開槍，他認為恰當：「持刀想插落去，開槍好恰當」。

街坊梁女士表示，本周三在長者中心上堂，中午放學後在良景商場午膳，撞見一名男子精神異常，見人就罵，她擔心之下通知商場保安留意。

此外，社署人員到場派發傳單，教導如何處理「危機事件後可能有的壓力反應」。

而香港紅十字會表示，昨日於屯門市廣場發生的事件引起了社會的廣泛關注 ，帶來了不安的情緒。希望大家能好好照顧自己以及身邊人的情緒。香港紅十字會的心理支援團隊，亦立即聯絡了屯門市廣場的商戶及職員，了解心理支援的需要。

突發事件對每個人的影響都不一樣，你的朋友在任何情況下，都可以尋求香港紅十字會24小時心理支援熱線的幫助，提供即時的陪伴和傾訴。請記得，與他人分享困擾的感受並無不妥，也是維持心理健康的重要一步。

如有需要，請即聯絡心理支援熱線：5164 5040。

相關報道：屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則

相關報道：屯門開槍．有片｜疑犯詭異潛入DONKI廚房取刀 無視職員一臉木然離開