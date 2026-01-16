屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？

屯門市廣場周四（1月15日）晚上7時許，34歲越南籍男子從Donki小食檔廚房偷走一把刀後，於街上徘徊揮刀，更挾持女人質，最後被警員連開兩槍擊斃。死者母親及女親友今早在殮房認屍時哭斷腸，女親友稱讚死者本身好純，有禮貌，「唔知點解攪成咁」，又指死者持刀可能想保護自己，「點解差人開槍殺死佢，仲唔係開咗一槍！我個心好痛！」

越籍死者姓裴，持香港身份證。裴母偕一名女親友今早到殮房認屍，女親友哭喊說，「佢（疑犯）有情緒，我估佢本身（持刀）可能想保護自己，佢驚咪周圍走，警察開槍殺死佢，仲唔係開咗一槍，隻腳跛咗都郁唔到，點解仲要開多一槍殺死個仔？我個心好痛.....」現時只有社工協助，「都唔知點算！」

女親友表示不清楚死者有否患精神病，「我有時去佢哋屋企，同枱食飯都好正常。」她稱讚死者「好純，唔會駁咀，有禮貌，唔知點解攪成咁。」她又說「個個都有錯，點解行到呢步?殺死個仔，我覺得差人......點解特登殺死佢？佢阿媽好心痛！」

她指裴母有數名子女，現時靠綜援生活，最細的兒子還在讀中三，日後生活更徬徨無依。

