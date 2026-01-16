Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？

突發
更新時間：11:06 2026-01-16 HKT
發佈時間：11:06 2026-01-16 HKT

屯門市廣場周四（1月15日）晚上7時許，34歲越南籍男子從Donki小食檔廚房偷走一把刀後，於街上徘徊揮刀，更挾持女人質，最後被警員連開兩槍擊斃。死者母親及女親友今早在殮房認屍時哭斷腸，女親友稱讚死者本身好純，有禮貌，「唔知點解攪成咁」，又指死者持刀可能想保護自己，「點解差人開槍殺死佢，仲唔係開咗一槍！我個心好痛！」

越籍死者姓裴，持香港身份證。裴母偕一名女親友今早到殮房認屍，女親友哭喊說，「佢（疑犯）有情緒，我估佢本身（持刀）可能想保護自己，佢驚咪周圍走，警察開槍殺死佢，仲唔係開咗一槍，隻腳跛咗都郁唔到，點解仲要開多一槍殺死個仔？我個心好痛.....」現時只有社工協助，「都唔知點算！」

女親友表示不清楚死者有否患精神病，「我有時去佢哋屋企，同枱食飯都好正常。」她稱讚死者「好純，唔會駁咀，有禮貌，唔知點解攪成咁。」她又說「個個都有錯，點解行到呢步?殺死個仔，我覺得差人......點解特登殺死佢？佢阿媽好心痛！」

她指裴母有數名子女，現時靠綜援生活，最細的兒子還在讀中三，日後生活更徬徨無依。

相關報道：屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則

相關報道：屯門開槍．有片｜疑犯詭異潛入DONKI廚房取刀 無視職員一臉木然離開

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
3小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
2小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
15小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
20小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
15小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
14小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
22小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
5小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
16小時前