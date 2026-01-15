Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣奪命吊運工傷｜勞工處：即時派員調查 已向承建商發「暫時停工通知書」

突發
更新時間：00:34 2026-01-15 HKT
發佈時間：00:34 2026-01-15 HKT

荃灣寶豐路一建築地盤，周三（14日）下午有天秤在吊運期間，吊籠艙門意外打開，導致3支風煤樽墮下，3名紥鐵男工被撆中，造成一死兩傷。

停止地盤內所有吊運工作

勞工處表示高度關注周三下午在荃灣一個建築地盤發生的致命工作意外。意外期間，數枝風煤氣樽在吊運期間從容器中墮下，擊中下方工人，導致一名工人不治及兩名工人受傷。對於在意外中有工友身故及受傷，勞工處十分難過，並對身故工友的家屬及受傷工友致以深切慰問。　　​

相關新聞：荃灣奪命吊運工傷｜40歲重創男下半身暫無知覺 工會促業界即時檢視安全6步驟

勞工處稱，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止其在該地盤內所有吊運工作，直至信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

勞工處指已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。劉漢權攝
處方指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

相關新聞：荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
 

