海關與內地及海外合作 三個月檢4.3億毒品 62人被捕

突發
更新時間：16:18 2026-01-14 HKT
發佈時間：16:18 2026-01-14 HKT

海關毒品調查科及機場科，聯同內地及海外相關部門合作，去年10至12月展開聯合執法行動，共破獲183宗販毒案，其中經客運渠道有40宗，貨運渠道計有143宗，檢獲約1.4噸的毒品，市值超過4.3億港元，拘捕62人。

被捕62人（19至77歲），來自不同國籍人士。 兩地執法人員檢獲的毒品，主要包括443公斤氯胺酮、424公斤大麻、377公斤冰毒、37公斤可卡因、12公斤海洛英，以及16公斤搖頭丸等。

機場科空運貨物第三組指揮官莫與嘉表示，去年10月20日，海關人員在入境大堂截查一名32歲非本地男子，他由德國法蘭克福抵港，關員見他帶同兩件行李，檢查後發現內藏40公斤氯胺酮，市值1800萬港元，是航空旅客上檢獲市值最高的危險藥物案件。

去年12月22日，一名25歲的本地男旅客從南非約翰奈斯堡抵港，關員清空行李時，發現還異常沉重，影像掃描揭發有可疑，行李內藏夾板，暗藏5.36公斤懷疑可卡因，市值400萬港元。

至於空運貨物案件，12月3日，機場科海關人員在墨西哥運抵香港的木箱中發現可疑，該貨物報稱載有車床夾板，在檢查的時候，呈現出密度不一，陰影不勻的情況，代表車床構造並非一致，車床夾板一般用於固定配件，關員考慮到貨主以高額運費，由墨西哥進口這批貨物的做法不尋常，於是拆開夾板作詳細檢查，在消防處協助下，利用大型鑽破工具在夾板鑽孔，最後發現不明的晶狀物，檢34.7公斤懷疑冰毒，市值1180萬元。

第二宗發生於去年12月11日，墨西哥運來的兩件共重25.2公斤的貨物中，報稱載有食物和糖果的空運郵件，關員通過X光掃描，發現箱內物品和報稱貨物的密度不相符，打開紙箱之後，除了一些衣服、毛巾和零食，還有五件包裝紙的禮物，拆開發現兩樽各重置四公斤、報稱是石材保護劑的膠樽，關員留意到有關產品在香港可以購買得到，貨主以以高額運費空運來港，包裝成聖誕禮物，做法可疑，最後證實樽內暗藏20.8公斤懷疑液態冰毒，市值1059萬元。

 

