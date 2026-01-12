Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

假結婚集團網上招攬搵快錢年輕人 女學生為找卡數甘願落搭面臨刑責

去年入境處就531宗懷疑假結婚個案展開調查，拘捕了710人，當中包括假結婚集團中介成員、參與假結婚的香港居民及非本地居民。處方指出，假結婚犯罪集團近年傾向透過網上渠道招攬年輕人，並將假結婚包裝成「婚姻統籌顧問」等高回報就業機會，利誘參與假結婚，甚至以佣金制誘使已參與者介紹親友加入，然而參與者往往只收到與承諾不符的報酬，更要面臨刑事檢控，最終得不償失。

記者 麥鍵瀧

入境處助理首席入境事務主任（調查）許志堅指出，假結婚犯罪活動多由跨境犯罪集團安排，他們會提供「一條龍」服務，協助參與者處理有關文件及應對審查。近年不法份子的招攬手法不斷改變，由過往的報章廣告轉向透過手機交友程式、即時通訊軟件、網上買賣平台及社交媒體等網上渠道，以「搵快錢」等字眼作招徠，並將假結婚包裝成「婚姻統籌顧問」、「婚姻助手」等求職陷阱，甚至以佣金制誘使已參與者介紹親友加入。

許志堅亦指，假結婚的招攬對象越趨年輕化，特別是經濟能力有限、單身且法律意識尚未成熟的年輕人，更容易受到高額回報引誘，「集團聲稱提供高薪厚職及實習機會，求職者假戲真做，曾有年輕人於半推半就下，簽署真正的結婚文件，捲入假結婚犯罪。」

假結婚即香港居民與非本地居民在沒有真實婚姻意願下，透過中間人安排，以欺騙手段登記結婚，雙方各自圖利，一方收取報酬，另一方企圖申請來香港、延長逗留時間甚至定居香港，相關行為可觸犯串謀欺詐、向入境處職員作出虛假陳述等多項刑事罪行。即使成功以欺詐手段取得香港身份證，涉案人士最終亦會被遣返原居地，並取消本地居民身份。

入境處與內地執法機關於去年11月舉行聯合行動「閃刺2025」，成功搗破多個跨境假結婚犯罪集團。入境處署理總入境事務主任 (調查行動)鄧偉業分享，其中一個個案涉及一名20多歲本地女學生，她因過度消費欠下10萬元信用卡債務，其後於在二手買賣平台見到「短時間搵快錢」廣告，聲稱只需與非本地居民假結婚，3天即可賺取10萬元。犯罪集團指示她向入境處申請無結婚紀錄證明書，並親身陪同前往內地進行假結婚，惟她只收到3萬元報酬，其餘報酬需待對方申請單程證並成功來港定居才可取得，她雖感上當，但因已辦理結婚手續，只能繼續協助，最終被處方透過情報分析鎖定並拘捕。

另一案例是一名本地中年男子，他因沉迷賭博欠下巨債，經朋友介紹參與假結婚，同樣只收到3萬元報酬。其後他罹患嚴重疾病，擔心一旦身故影響遺產承繼，想與對方離婚，卻發現早已失聯。該男子同樣已被捕，案件仍在調查中。

許志堅補充，參與者除了隨時面臨刑事檢控，亦要面對其他風險，例如離婚手續費時失事，以及潛在的贍養費及財產分配責任。另外，集團向非本地假配偶收取約10至15萬元費用，並以8至10萬港幣的報酬吸引香港居民參與，但實際上大部分參加者最終只得到數千至數萬元報酬，不法份子從中賺取巨額利潤。

