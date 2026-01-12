Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輔警系列｜巴裔輔警精通多語發揮溝通橋樑 為本地人及少數族裔提供協助

更新時間：08:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-12 HKT

警隊近年持續採取積極主動的招募策略，希望吸納更多質素卓越、熱心服務市民的人士加入警隊。同時，警隊亦歡迎少數族裔人士投考，以促進多元共融，廣納賢能，共同努力守護香港。駐守油麻地分區軍裝巡邏小隊的巴基斯坦裔輔警警員馬沙，投身輔警隊約3年，在少數族裔聚居的油麻地及佐敦一帶執勤，以發揮其精通多種語言的優勢，為區內的本地及少數族裔居民提供適切協助，對社區作出貢獻，更成為有效連結不同族群的橋樑。

駐守油麻地分區軍裝巡邏小隊的巴基斯坦裔輔警警員馬沙，利用自身精通多種語言的優勢，為區內的本地及少數族裔居民提供適切協助。
在香港土生土長的馬沙，從事英語教學工作。談及加入輔警的契機，他憶述某次在齋戒月期間拜訪朋友，對方當時正準備投考輔警，並鼓勵他作出嘗試，令他開始對加入輔警隊產生興趣，加上後來見到另一位南亞裔警察朋友因幫助市民而被媒體報道，令他意識到即使種族不同，但同樣可以用南亞裔身份服務香港人，甚至幫助目前人數逐漸增加的少數族裔群體，相當有意義，「要幫人可以當義工，或加入其他部門，而我則選擇了成為輔警。」

馬沙早前協助啟德體育園的人群管理工作，期間成功解決涉及南亞裔人士的糾紛。
馬沙的投考過程並非一帆風順，作為南亞裔人士，雖然能操一口流利粵語，但要應付繁複的法例條文仍有一定困難。他坦言，其間曾一度懷疑自己能否畢業，唯有拼命溫習，熟讀相關法例，所幸教官和身邊的同學相當熱心，不斷給予支援，「入班首日，教官主動向我強調，如有需要或困難，定會給予最大的幫助，而我每次向他請教各種問題，他都有問必答。同學亦樂於解答我的疑問，更會幫助我溫習及應付考試，最終順利通過考試，真的很感激他們的幫助。」

馬沙加入輔警隊約3年，目前駐守油麻地分區。油麻地及佐敦一帶非華裔居民眾多，作為南亞裔輔警，馬沙擁有獨特的語言優勢，因他懂得中文、英文、烏都語(Urdu)、印地語(Hindi)及旁遮普語(Punjabi)，有助服務港人之餘，更能有效與少數族裔人士溝通，照顧他們的需要。因此他經常參與涉及少數族裔的求助個案，即使非當值期間，馬沙亦會主動把握不同機會協助翻譯及溝通。他舉例，非華裔人士被查身份證時，見到同樣是少數族裔的警員在場，總會相當配合。

馬沙致力幫助人數逐漸增加的本地少數族裔群體，成為連接不同族群的橋樑。
他分享一次成功憑藉其語言優勢化解危機的經歷，當時接報得知一名南亞裔男子企圖跳樓，馬沙立即主動表示能以對方母語溝通。過程中，他發現男子因妻子提出離婚而情緒崩潰，且是第二次企圖自殺，唯有不斷游說及作出安慰，令對方逐漸冷靜，最終成功將其帶離危險位置，「正正是我的身份和語言，能夠安慰並開解他，讓他覺得至少有人能與他溝通。」

香港輔助警察隊（輔警隊）全年招募，歡迎合乎資格的市民投考，不論全職或兼職、自僱或無固定職業人士，亦包括本地大學或大專院校學生。申請人成功通過甄選面試及相關考核後，會接受基礎受薪訓練，結業後便可成為輔警警員。即掃二維碼，了解更多入職要求。
談及警隊對多元文化的尊重，信奉伊斯蘭教的馬沙說，其飲食需跟隨宗教教規要求，慶幸警隊非常尊重其宗教信仰，在各種大型行動執勤時，警隊管理層都會特意為他安排清真食物，警隊同事亦明白伊斯蘭教齋戒月等習俗。在這種互相尊重的氛圍，使背景各異的警務人員也能團結一致，「大家互相尊重，無論是警隊內部還是區內市民，他們聽到我說出一口流利粵語，都會視我為土生土長的香港警察，我亦同樣視自己為香港人，希望全心全意服務香港社會。」

