去年首10個月錄3.5萬騙案涉$64億 169洗黑錢犯被法庭加刑 鄧炳強：打擊騙案努力漸見成效

更新時間：19:14 2026-01-10 HKT
發佈時間：19:14 2026-01-10 HKT

適逢一月為「反洗黑錢月」，香港警務處財富情報及調查科、油尖警區與油尖旺區撲滅罪行委員會，今日（10日）於尖沙咀K11購物藝術館舉行「防騙唔洗坊 – 全民反詐反洗黑錢啟動禮」，讓領袖生走出校園，深入社區，透過攤位遊戲，以輕鬆手法向公眾推廣防騙及反洗黑錢信息，同時為反洗黑錢月揭開序幕，並展現警隊、滅罪會、金融業界、教育界及社區力量攜手防罪的決心。保安局局長鄧炳強及警務處處長周一鳴親臨主禮，與超過150名「防騙領袖生」及各界嘉賓，共同見證防罪年輕力量由校園走進社區。

保安局局長鄧炳強在致辭中表示，打擊罪案需社會各界齊心協力，並特別感謝滅罪會一直凝聚社區力量。他指出，警隊打擊騙案的努力漸見成效，2025年首十個月詐騙案錄得35,831宗，較2024年同期下跌1.6%；損失金額亦由約70億元減少至約64億元，跌幅約9%。在打擊洗黑錢方面，他強調警隊與律政司緊密合作，積極向法庭申請加重刑罰以增強阻嚇力，在去年首十個月已有169名洗黑錢罪犯被法庭加刑，較2024年全年增加接近三倍。他讚揚一眾「防騙領袖生」以行動樹立榜樣，證明「防罪唔止係口號，更係行動」，並期望社會各界繼續與警方合作，締造安全和諧的社會環境。

另外，警務處處長周一鳴致辭時亦闡述警隊打擊詐騙的四大策略，包括聚焦打擊詐騙產業鏈、重點宣傳、優化「防騙視伏App」及深化國際合作。他特別提及，警方與金融管理局及銀行公會合作升級的「FINEST 2.0」信息共享平台已推出，有效打擊傀儡戶口；而「虛擬資產情報工作組」亦已成立，以應對相關洗黑錢風險。處長呼籲市民緊記「戶口唔租、唔借、唔賣」，並積極下載功能持續強化的「防騙視伏App」。

油尖旺區撲滅罪行委員會一直於油尖旺區積極推動創新兼具特色的防罪滅罪活動，過往曾推出滅罪大富翁成為一時佳話。是次活動獲油尖旺區撲滅罪行委員會全力支持，選址於人流暢旺的商場舉行，旨在將防罪信息帶給更多市民。油尖警區於2024學年首推「防騙領袖生計劃」，已成功培訓逾百名區內中小學生，在校園向約5,000名師生傳遞防騙資訊。在2025新學年，計劃進一步擴展，共有來自14間中小學、約150名學生獲委任，他們將肩負起防騙大使的使命，將防騙信息薪火相傳。

啟動禮上，鄧炳強及周一鳴分別向油尖旺滅罪會及多位社區合作夥伴頒發感謝獎座，並委任新一屆防騙領袖生顧問。大會亦嘉許了表現傑出的領袖生，勉勵他們繼續在朋輩間推廣守法意識。啟動禮結束後，現場隨即化身為互動防騙教育園地。場內設有多個由防騙領袖生營運的趣味攤位，包括「AI智能換面影相機」讓市民親身體驗「深偽技術」（Deepfake）的像真度，以及防騙夾公仔機等。透過輕鬆有趣的互動，讓市民學習辨別詐騙及防範洗黑錢的知識。

警方指未來一個月「反洗黑錢月」，將透過「保戶號」宣傳車走訪全港各區，並會深入大學校園及商場舉辦講座與展覽，向市民及特定群組揭示洗黑錢陷阱，提升公眾警覺。
 

