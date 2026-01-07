Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水牛雜店內地女刀劈警盾頭盔 暫控襲警等三項罪

突發
更新時間：15:46 2026-01-07 HKT
上水龍琛路一間牛雜店，上周六（3日）凌晨，32歲姓劉內地女遊客，疑因付款問題與店方爭執，竟先後揮舞剪刀及利刀，更在群警包圍下瘋狂砍向警盾。警員最終合力將其制服及拘捕。劉女已被暫控一項「管有攻擊性武器」、一項「刑事毀壞」及一項「襲擊警務人員」罪。

劉女持雙程證來港，據悉，她在越南旅遊後，再到港遊玩。消息指，被捕人有情緒問題。

事發時劉女到上述粉麵店用餐後，準備用手機作微信支付用餐費用，但當時剛好手機沒有電，不能付款。 姓吳女店主建議劉女即場將手機充電，惟有人突情緒失控，衝入店內廚房取出菜刀及剪刀，當時女店主、職員及顧客立即逃離店舖，期間劉女又毀壞女店主的手機。女店主立即報警求助。

大批警員接報到場，劉女仍然情緒激動，向店外持盾牌警員大喊：「滾！」，其間擠在店舖門口的警員企圖入內將女子制服，惟她突然揮刀砍向警員盾牌。有警員的盾牌被女子劈甩，所有人隨即向後退，而其後有警員靜悄悄靠近，向劉女發射一發胡椒水發射器，擊中她的右前臂，最終前後夾攻將她撳地制服，情況相當驚險。劉女被帶離牛雜店時情緒仍然非常激動，不停大叫大嚷，甚至不斷叫囂。劉女清醒被送往北區醫院治理。

 

