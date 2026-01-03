上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕

上水發生驚心持刀對峙事件。今日（3日）凌晨時分，龍琛路一間牛雜店內，一名戴黑色口罩的女顧客疑因付款問題與店方爭執，竟先後揮舞剪刀及利刀，更在群警包圍下瘋狂砍向警盾。警員最終合力將其制服，案件最初列作「發現疑似精神紊亂人士」處理，其後女子涉嫌襲警等3項罪名被捕。

今(3日)早上《星島頭條網》重返肇事牛雜店欲了解事件，店員稱老闆不在舖頭，今日未知他會否返舖，店員又說自己當早班，對凌晨發生的事件不清楚，但說店內一部用作八達通收費機的電話被檢走，可能是證物，所以今日暫時停用八達通付款。

肇事牛雜店今早如常開舖。楊偉亨攝

被捕女子姓劉（32歲），持雙程證來港，據悉，她剛在越南旅遊後，再到港遊玩。消息指，被捕人有情緒問題。

消息稱，劉女到粉麵店用餐後，準備用手機作微信支付用餐費用，但當時剛好手機沒有電，不能付款。 姓吳女店主建議劉女即場將手機充電，惟有人突情緒失控，衝入店內廚房取出菜刀及剪刀，當時女店主、職員及顧客立即逃離店舖，期間劉女又毀壞女店主的手機。女店主立即報警求助。

大批警員接報到場，劉女仍然情緒激動，揮舞菜刀及襲擊警員，警員向劉女發射一發胡椒水發射器，擊中她的右前臂，將其制服並拘捕，劉女清醒被送往北區醫院治理。案件交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進。

根據網上流傳的兩段片段，現場為龍琛路33號地下一間牛雜店。首段影片顯示，一名黑口罩女子情緒激動，手持長剪刀隔著玻璃窗指向多名警員。

另一段片段在牛雜店的大門位置，該女子已換上一把長利刀，現場有多名警員全副武裝，穿上頭盔、防刺背心及手持圓盾戒備，氣氛緊張。警員不斷勸喻女子放下利刀，惟女子充耳不聞，其後警員打開店門硬闖，女子見狀舉刀，且多次猛力砍向警員手中的盾牌。現場目擊者見狀驚呼連連，不斷發出「嘩、嘩」聲。

攔在正門的警員用盾牌全數擋住女子的刀砍，同一時間，至少兩名警員不動聲色從後門進入店舖，前後包抄，一擁而上，將女子按壓在地上制服。

警方表示，於凌晨零時14分接獲上址職員報案，指該名32歲（姓劉）女子在店內情緒激動，手持一把刀揮舞，並以該刀指嚇職員。



人員接報到場，劉女拒絕合作，手持一把長約30厘米的菜刀揮舞。劉女其後被人員制服。經初步調查，相信劉女在上址與職員因瑣事爭執，其間劉女以菜刀毀壞牛雜店一部手提電話。

劉女涉嫌管有攻擊性武器、刑事毀壞及襲擊警務人員被捕，現正被扣留調查。案件交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進。



劉女手部受傷，清醒被送往北區醫院檢查。