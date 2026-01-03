Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜上水牛雜店CCTV片曝光 內地女擸菜刀發狂大叫 刀刀狠勁狂劈警員

突發
更新時間：19:16 2026-01-03 HKT
發佈時間：19:16 2026-01-03 HKT

上水今日（3日）凌晨發生駭人揮刀襲警案，一名內地女子在龍琛路一間牛雜店用餐，疑手機無電不能微信支付，與店員發生爭執，其間更情緒激動衝入廚房奪刀揮舞，驚動大批警員到場，女子持刀與警對峙，一度狂劈盾牌反抗。至下午，社交平台流傳一段牛雜店內的閉路電視片段，片中見到內地女不斷大喊：「滾！」，之後更連番向警員揮刀，據了解有警員的頭盔更留下一條刀痕，可見當時女子刀刀狠勁。

相關新聞 : 上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕

有關片段相信是涉事牛雜店內的閉路電視片段。片中見到女子穿淺色牛仔褸、戴黑色口罩，其右手手持菜刀，情緒非常激動，不停大叫大嚷，店內的職員及食客早已四散，滿地筷子食物，一片狼籍。

女子向店外的警員大喊：「滾！」，其間擠在店舖門口的警員企圖入內將女子制服，惟她突然揮刀砍向警員盾牌。有警員的盾牌被女子劈甩，所有人隨即向後退，而其後有警員靜悄悄靠近，最終前後夾攻將她撳地制服，情況相當驚險。女子被帶離牛雜店時情緒仍然非常激動，不停大叫大嚷，甚至不斷叫囂。

另外，網上亦流傳一張相片，相中見到一個寫住「警察POLICE」的黑色頭盔有一條刀痕，相信是女子情緒激動時所劈，可見當時她用力相當猛。

有警員的頭盔留下一條刀痕，可見女子用力相當猛。
有警員的頭盔留下一條刀痕,可見女子用力相當猛。

