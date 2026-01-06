Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警冚旺角上海街百家樂賭場 7人被捕包括兩負責人

突發
更新時間：22:49 2026-01-06 HKT
發佈時間：22:49 2026-01-06 HKT

旺角警區特別職務隊今日（6日）在區內展開代號「蓄勢」（FULLBOOM）的打撃賭博行動，突擊搜查上海街一單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭場。

行動中，人員拘捕7人，包括一名73歲本地男負責人及50歲本地女負責人，涉嫌「管理賭博場所」、「協助經營賭博場所」。另外2名本地男子、1名內地男子、1名本地女子及1名內地女子，年齡介乎30至52歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

人員在行動中檢獲一張百家樂枱、面值約24萬元的籌碼、約1.5萬元現金及一批賭具。

