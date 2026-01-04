警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026-01-04
警方昨日（3日）於元朗突擊搜查一個村屋單位，並以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」罪拘捕3名男女，檢獲逾700萬元毒品及製毒工具。消息指，其中一名被捕人為35歲男歌手羅啟聰，外號KIS或狗毛，曾於2018年參加《全民造星I》，當時他的唱歌及彈結他功力曾被大讚，是十強大熱，但因跟其他參賽者唔多夾，表現「串嘴」又自視過高已極速吸納大量Haters，最後在20強止步。

相關新聞 : 警破元朗村屋製毒工場檢逾$700萬毒品 3男女被捕包括35歲歌手

翻查資料，羅啟聰在2018年參加《全民造星I》，當時他以花名「狗毛」參加比賽，在比賽中自彈自唱，獲得側田及Eric Kowk讚賞，被封為「音樂才子」，成為大熱人物之一，後來他又得到內地節目邀請參加《下一站傳奇》，擔任節目評審的歌手鄧紫棋大讚他表演結他彈得十分出色。

2021年，羅啟聰以《造星I》Loser身份，再參加由HMVOD舉辦的選秀節目《敗者重生戰》。其後他又在2023年舉辦一個名為《The Stars Relight》音樂會，出席歌手全是「造星遺珠」，包括《全民造星IV》趙展彤Val、Carina等人。他早年接受傳媒訪問時表示，自己成立音樂工作室擔任教育工作，培育新一代有夢想的年輕人入行，主要以教音樂結他、唱歌及錄音為主。

