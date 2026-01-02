觀塘兩屋苑大維修涉貪污 居民憂工程爛尾質素無保障

捲入維修工程貪污問題的觀塘合和大廈及翠屏北邨，居民均指如事件涉及工程公司、工程顧問及業主立案法團，擔心工程會爛尾或質素沒有保障。但另一方面，對於廉署打擊貪污大表歡迎，「起碼唔會好似宏福苑咁樣吖。」

記者 楊偉亨 黃文威 戚偉達

位於協和街169至197號的合和大廈，外牆搭建了竹棚。居民表示去年3至4月開始搭棚進行大廈維修，每戶支付8萬多元，工程至今仍未完成，惟至大埔宏福苑驚天火災後，上址的棚網被移除，減輕了居民憂慮。居民表示，不了解有關工程屬於哪一間承辦商。

居住合和大廈逾30年的業主戴先生，稱沒有聽聞業主立案法團委員被捕，此屆的主席已做了十多年。他本人甚少出席有關大廈維修的會議，只知道維修包括大廈外牆及內圍，並不了解工程費是否合理。現有相關工程公司、工程顧問及委員被捕，擔心工程會爛尾。另外，一名不願透露姓名的前女業主，表示十多年前合和大廈40年大維修時，已有其他業主懷疑存在貪汚問題，但沒有證據。

至於翠屏北邨，居民表示約一年前聽聞屋苑將會進行大維修，但一直「未有下文」，應該是屬於工程仍在籌備階段，故未知相關維修公司或工程顧問資料。不過對於廉署行動表示歡迎，指：「起碼唔會好似宏福苑咁樣吖。」另住戶蔡婆婆表示，如業界及委員「圍內打龍通」，會擔心（維修工程）質素沒有保障。

翠屏北邨疑捲入維修工程貪污問題。黃文威攝

