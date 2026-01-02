Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　

突發
更新時間：12:03 2026-01-02 HKT
發佈時間：12:03 2026-01-02 HKT

牛頭角樂華南邨於周二（30日）揭發謀殺案，35歲姓譚本地女子慘遭殺害，更被藏屍於喜華樓單位內的床褥與床架之間，警方正追緝她拍拖約半年的非華裔男友。譚女父親今（2日）早上在秀茂坪住所接受《星島頭條網》訪問，大讚女兒好乖女，孝順父母，對於女兒慘被施毒手感悲痛，「我好錫佢，希望警方盡快拉到兇手，令佢沉冤得雪。」

譚父受訪坦言希望盡快拉到真兇，為愛女沉冤得雪。楊偉亨攝
譚父受訪坦言希望盡快拉到真兇，為愛女沉冤得雪。楊偉亨攝

譚父指家人從未見過女兒男友，亦不知道他倆怎樣認識。他說女兒去年初在酒店工作，負責執房，直至同年6月辭工，「佢話好辛苦，頂唔順，之後一直冇做嘢。」本來2026年1月會到另外一間酒店返新工，展開新的一頁，「但點知返唔到。」譚父坦言希望警方能盡快搵到兇手。

相關新聞：樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友

相關新聞：樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞

談到愛女性格，譚父大讚女兒「真係好乖女，好斯文，同人講嘢都會禮貌講『唔好意思，唔該晒』。爸爸好錫佢，佢對父母都好孝順。」譚女還有一名哥哥，但已婚搬出，只得譚女與父母同住，如今家中只剩兩老。

譚父憶述28日當日女兒在家執拾，其後向母親表示要外出，「佢同媽咪講唔好鎖門，我一陣間就返。」結果29日清晨5時許，譚母發現女兒仍未回家，致電又聯絡不上，擔心下報警求助。譚父嘆謂：「點知一去冇回頭！」對於女兒突然離世，譚父坦言「感到悲傷 」，希望盡快拉到兇手。

案情透露，譚女本身家住秀茂坪區，消息稱她與涉案的非華裔男友只拍拖半年，卻感情生變鬧分手。她於周日12月28日曾告知家人，會到男友的樂華南邨住所收拾自己的財物，再返回家中。詎料譚女一去不返，至29日清晨5時30分，其67歲母親發現她仍未歸家，嘗試聯絡亦不果，遂於當晚報案求助。

至30日凌晨，警方聯同消防前往譚女男友的喜華樓單位，破門入屋調查，最終搜查至同日早上揭發命案，在床架內發現女死者遺體。涉案單位推斷是案發第一現場，但由於現場沒有打鬥痕迹和血迹，警方相信有人曾處理過現場，包括清理血迹、證物及兇器。警方亦在大廈樓層及垃圾房內，找到死者的身份證明文件，以及懷疑與案件有關衣物。

警方將案件列作謀殺，鎖定女死者的非華裔男友與案件有關，正追緝其下落，並調查其行兇動機。另外，警員在單位內發現3狗及1貓的屍體，懷疑是他們所養的寵物慘被殺害，正調查牠們的死因。案件交由東九龍總區重案組第二隊跟進。

相關新聞：警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
13小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
17小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
14小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
21小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
22小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
18小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
16小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
3小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
2026-01-01 12:00 HKT