樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　

牛頭角樂華南邨於周二（30日）揭發謀殺案，35歲姓譚本地女子慘遭殺害，更被藏屍於喜華樓單位內的床褥與床架之間，警方正追緝她拍拖約半年的非華裔男友。譚女父親今（2日）早上在秀茂坪住所接受《星島頭條網》訪問，大讚女兒好乖女，孝順父母，對於女兒慘被施毒手感悲痛，「我好錫佢，希望警方盡快拉到兇手，令佢沉冤得雪。」

譚父受訪坦言希望盡快拉到真兇，為愛女沉冤得雪。楊偉亨攝

譚父指家人從未見過女兒男友，亦不知道他倆怎樣認識。他說女兒去年初在酒店工作，負責執房，直至同年6月辭工，「佢話好辛苦，頂唔順，之後一直冇做嘢。」本來2026年1月會到另外一間酒店返新工，展開新的一頁，「但點知返唔到。」譚父坦言希望警方能盡快搵到兇手。

談到愛女性格，譚父大讚女兒「真係好乖女，好斯文，同人講嘢都會禮貌講『唔好意思，唔該晒』。爸爸好錫佢，佢對父母都好孝順。」譚女還有一名哥哥，但已婚搬出，只得譚女與父母同住，如今家中只剩兩老。

譚父憶述28日當日女兒在家執拾，其後向母親表示要外出，「佢同媽咪講唔好鎖門，我一陣間就返。」結果29日清晨5時許，譚母發現女兒仍未回家，致電又聯絡不上，擔心下報警求助。譚父嘆謂：「點知一去冇回頭！」對於女兒突然離世，譚父坦言「感到悲傷 」，希望盡快拉到兇手。

案情透露，譚女本身家住秀茂坪區，消息稱她與涉案的非華裔男友只拍拖半年，卻感情生變鬧分手。她於周日12月28日曾告知家人，會到男友的樂華南邨住所收拾自己的財物，再返回家中。詎料譚女一去不返，至29日清晨5時30分，其67歲母親發現她仍未歸家，嘗試聯絡亦不果，遂於當晚報案求助。

至30日凌晨，警方聯同消防前往譚女男友的喜華樓單位，破門入屋調查，最終搜查至同日早上揭發命案，在床架內發現女死者遺體。涉案單位推斷是案發第一現場，但由於現場沒有打鬥痕迹和血迹，警方相信有人曾處理過現場，包括清理血迹、證物及兇器。警方亦在大廈樓層及垃圾房內，找到死者的身份證明文件，以及懷疑與案件有關衣物。

警方將案件列作謀殺，鎖定女死者的非華裔男友與案件有關，正追緝其下落，並調查其行兇動機。另外，警員在單位內發現3狗及1貓的屍體，懷疑是他們所養的寵物慘被殺害，正調查牠們的死因。案件交由東九龍總區重案組第二隊跟進。

