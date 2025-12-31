樂華南邨謀殺案｜喜華樓藏屍單位續封鎖 警重案組上樓取證帶走大量證物

牛頭角樂華南邨於周二（30日）揭發命案，35歲姓譚本地女子慘遭殺害，更被藏屍於喜華樓單位內的床褥與床架之間，警方正追緝她拍拖約半年的非華裔男友。至今日（31日），案發現場未解封，警方在涉事樓層走廊兩邊拉起封鎖線，有警員駐守繼續搜證。重案組探員帶同板車上樓搜證，政府化驗所人員其後亦到場。在下午時分，調查人員亦在單位內檢走大量證物。

現場的喜華樓單位為譚女男友的公屋寓所，面積約200多呎，屋內不設房間，只有簡單梳化和床等傢具。警方入屋揭發命案時，發現單位內並無電力供應，擺設凌亂，但無打鬥痕迹。由於警方翻查大量閉路電視片段，確定譚女曾到喜華樓其男友的寓所，之後一直未離開大廈，人員經仔細搜查，最終揭發女死者的遺體被藏於床褥與床架之間，而且被緊緊包裹著，收藏隱閉。

女死者身體完整，經法醫初步判斷，她頭部有多處由硬物造成鈍挫傷口、雙手及雙腳有瘀傷。死亡時間初步推測為12月29日上午，但仍須剖屍作進一步確定。

譚女本身家住秀茂坪區，消息稱她與涉案的非華裔男友只拍拖半年，卻感情生變鬧分手。她於周日（28日）曾告知家人，會到男友的樂華南邨住所收拾自己的財物，再返回家中。詎料譚女一去不返，至29日清晨5時30分，其67歲母親發現她仍未歸家，嘗試聯絡亦不果，遂於當晚報案求助。據悉，由於譚女曾有自殺傾向，故警方接報後列作「高危人士失蹤案」跟進。

周二凌晨，警方聯同消防前往譚女男友的喜華樓單位，破門入屋調查，最終搜查至同日早上揭發命案，在床架內發現女死者遺體。涉案單位推斷是案發第一現場，但由於現場沒有打鬥痕迹和血迹，警方相信有人曾處理過現場，包括清理血迹、證物及兇器。警方亦在大廈樓層及垃圾房內，找到死者的身份證明文件，以及懷疑與案件有關衣物。

警方將案件列作謀殺，銷定女死者的非華裔男友與案件有關，正追緝其下落，並調查其行兇動機。另外，警員在單位內發現3狗及1貓的屍體，懷疑是他們所養的寵物慘被殺害，正調查牠們的死因。案件交由東九龍總區重案組第二隊跟進。

