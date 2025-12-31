Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

秀茂坪曉光街停車場男墮樓亡　妻失聯報警揭發悲劇

突發
更新時間：07:47 2025-12-31 HKT
發佈時間：07:47 2025-12-31 HKT

秀茂坪發生墮樓命案。今日（31日）凌晨時分，一名62歲男子被發現倒臥在曉光街一停車場對開，經送院搶救後證實不治。警方初步相信事主由停車場高處墮下，正調查其輕生原因。

事發於今日凌晨3時55分，一名女子向警方報案，指與其62歲姓葉丈夫失去聯絡，擔心其安全。救援人員接報後趕赴現場搜尋，最終在秀茂坪曉光街21號一個停車場對開地面發現事主。

當時葉男陷入昏迷，救護員隨即將他送往基督教聯合醫院搶救，惜終告不治。警方在現場展開調查，初步相信事主由停車場其中一個樓層墮下。現場並未檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

 

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

