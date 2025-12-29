大埔女子聲稱不滿牛肉質素 大鬧火鍋店亂扔碗碟 再反抗警員遭噴椒制服｜有片

大埔一間火鍋店上周六（12月27日）發生激烈糾紛，一名37歲女顧客疑不滿牛肉質素，失控亂扔碗碟，令一名女職員受傷。有2男1女警員到場處理時，女子繼續激動，並以「男女授受不親」等藉口拒絕合作。警員試圖上手銬將她拘捕時，女子更激烈反抗，最終被按地及施胡椒噴霧制服。

網上流傳事發時片段，可見當時女子在餐廳向2男1女警員大吵大鬧，附近食客好奇張望，甚至舉機拍攝，商場職員則在旁協助維持秩序。期間，女子說話猶如連珠炮發，不給予警員回答機會，又聲稱「男女授受不親喎」。其後，一名男警厲聲表示該女子扔爛碗碟及襲擊職員，涉嫌行為不檢，其後警員們遂向女子上手銬。

上手銬之際，女子突然激烈反抗，警員們因而將女子按在地上，不斷要求女子冷靜。然而女子仍繼續手腳亂舞拒絕合作，枱櫈被推開一片狼藉，警員見狀便施胡椒噴霧。片段最後，雖然女子已未有太大動作，但嘴上仍不饒人粗口橫飛，大叫「噴咁多」、「全世界都屈X我」。

據了解，事發於12月27日下午2時半大埔超級城內一間連鎖火鍋店，一名37歲女顧客懷疑不滿牛肉質素，在店內亂扔碗碟，期間一名53歲女職員被波及右手受傷疼痛。警員接報到場，用胡椒噴霧和手銬將女子制服，並以「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」等罪將她拘捕帶走，至於傷者則拒絕送院。目前大埔警區刑事調查隊正跟進案件。

