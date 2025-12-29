Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角麥花臣球場八旬翁吸煙惹不滿 64歲男爭執打鬥後送院不治

突發
更新時間：17:55 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:36 2025-12-29 HKT

旺角奶路臣街麥花臣球場，今日（12月29日）上午11時許，一名64歲男子被途人發現倒臥球場內，嘴及鼻受傷並不省人事，救護員接報趕至將他送廣華醫院搶救，可惜回天乏術。警方經調查後，拘捕一名涉案80歲老翁。目前案件暫被列作「在公眾地方打鬥」，由旺角警區重案組第二隊跟進。

消息指，警員案發後隨即翻查閉路電視，發現事主較早時曾與另一名老翁打鬥，期間老翁用外套拍向事主，令事主向後跌倒昏迷。警員其後在球場搜索，發現並拘捕涉案老翁，老翁承認自己當時在遊樂場內食煙，因而與事主爭吵，繼而動武。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
8分鐘前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
28分鐘前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
10小時前
天氣︱終於凍！天文台料周六市區氣溫僅11°C 一區低見5°C 惟12月無寒冷警告勢破26年紀錄
社會
5小時前
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
2025-12-28 16:00 HKT
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
02:50
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
社會
11小時前
香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮
香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
4小時前