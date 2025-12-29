旺角麥花臣球場八旬翁吸煙惹不滿 64歲男爭執打鬥後送院不治
更新時間：17:55 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:36 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:36 2025-12-29 HKT
旺角奶路臣街麥花臣球場，今日（12月29日）上午11時許，一名64歲男子被途人發現倒臥球場內，嘴及鼻受傷並不省人事，救護員接報趕至將他送廣華醫院搶救，可惜回天乏術。警方經調查後，拘捕一名涉案80歲老翁。目前案件暫被列作「在公眾地方打鬥」，由旺角警區重案組第二隊跟進。
消息指，警員案發後隨即翻查閉路電視，發現事主較早時曾與另一名老翁打鬥，期間老翁用外套拍向事主，令事主向後跌倒昏迷。警員其後在球場搜索，發現並拘捕涉案老翁，老翁承認自己當時在遊樂場內食煙，因而與事主爭吵，繼而動武。
