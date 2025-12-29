有片｜粉嶺軍地男子路中揮舞鐵板 警員合力撳地制服送院檢查

周日（28日）晚網上流傳一段短片，顯示拍攝者駕車至粉嶺軍地迴旋處時，多名警員在馬路上與一名身穿紅色上衣的中年男子對峙，其後多個警員合力將男子撳在地上制服。拍攝者當時身處車內，期間聽到有人說「襲警」，途經的車輛亦需減速慢駛，有警員手持盾牌落車戒備。

發文的網民在社交平台以「粉嶺軍地1號橋，唔知發生咩事」為題，隨後有其他網民留言稱：「警員未黎前！我經過迴旋處！見都佢一個人攞住個鎚仔同鐵板企係迴旋處馬路中間！再轉頭就見到好多警員捉佢！」

警方表示，周日晚上9時54分接獲報案，指一名約40歲、身穿紅色上衣的男子，在粉嶺軍地龍馬路近迴旋處的路中心揮舞鐵板及大叫。警員到場後將該男子制服，並送往北區醫院檢查，事件中無人受傷，亦無人被捕，案件暫列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理。