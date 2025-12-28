珍惜生命｜赤柱東頭懲教所男職員上吊 送院不治
更新時間：15:24 2025-12-28 HKT
發佈時間：15:24 2025-12-28 HKT
今日（28日）下午1時57分，赤柱東頭灣道70號東頭懲教所一名男職員上吊。救護員接報到場，發現事主陷入昏迷，連忙使用自動心外壓機施救，並將他送院搶救，惜延至下午約3時15分不治。警方正調查事件。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
