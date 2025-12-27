Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

灣仔春園街「眼神挑釁」爆衝突 南亞漢遭同鄉玻璃樽爆頭送院

突發
更新時間：02:39 2025-12-27 HKT
發佈時間：02:39 2025-12-27 HKT

灣仔鬧市街頭昨晚發生傷人案。一名37歲持有香港身份證的非華裔男子，在春園街步行期間，疑因眼神問題與另一名同鄉發生爭執，隨後慘遭對方以玻璃樽襲擊頭部。兇徒得逞後逃離現場，警方正全力追緝涉案男子歸案。

事發於昨晚（26日）10時許，事主正身處春園街47至65號對開位置。據悉，當時事主與另一名素不相識的非華裔男子狹路相逢，雙方疑因眼神問題產生摩擦，言語間互不相讓。期間有人情緒激動，突然執起玻璃樽向事主頭部猛擊。

途人見狀大驚報警求助。警員接報趕至時，襲擊者已不知所蹤。受傷男事主頭部受創流血，幸仍保持清醒，由救護車送往律敦治醫院接受治理。

警方經初步調查後，將案件列作「襲擊致造成身體傷害」（AOABH），交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進。警方目前正根據現場一帶的閉路電視片段，追緝一名涉案的非華裔男子，暫時無人被捕。

