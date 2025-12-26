觀塘工廈男吸毒後報案稱輕生 昏迷送院後涉藏毒被捕
更新時間：22:31 2025-12-26 HKT
發佈時間：22:31 2025-12-26 HKT
觀塘道404號一工廈單位，今日（12月26日）下午3時許一名34歲姓鍾男子報案，報稱自己有意自殺。警員接報趕至，發現男子昏迷倒臥上址梳化，隨即將他送往聯合醫院搶救。
經初步調查，警員在單位檢獲約3克懷疑冰毒及一個冰壺，共約值1500元，懷疑男子因吸毒後神志不清，因而報警表達輕生念頭。目前，鍾男涉嫌「藏毒」被捕，案件由觀塘警區刑事調查隊第七隊跟進。
