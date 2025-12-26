清水灣道私家車撞分隔石壆 車頭擱起路牌被撞毀
更新時間：16:47 2025-12-26 HKT
發佈時間：16:47 2025-12-26 HKT
發佈時間：16:47 2025-12-26 HKT
今日（26日）下午2時許，一名男子駕駛私家車沿清水灣道往彩虹方向行駛，至坪石邨對開時失控自炒，撞上分隔石壆。事件中無人受傷，警方正調查意外起因。
根據網上圖片所見，私家車擱在路壆上，車頭毀爛，泵把飛脫，有路牌亦被撞歪，司機其後落車報警求助。
