粵車南下｜內地車主小紅書炫耀「智駕」雙手離軚 運輸署：向司機發警告

「粵車南下」第一階段由本周二（23日）起正式實施，便利大灣區居民往來，惟政策推出首日，內地社交平台「小紅書」瘋傳片段，有「小鵬P7」車主在香港境內行駛期間，公然啟動未經批准的智能駕駛系統，更一度「雙手離軚」炫耀。運輸署接受媒體查詢表示，會嚴肅調查個案，並向涉事司機發出警告，若回覆不滿意將永久暫停其預約出行資格。

小紅書片段流傳：大橋口岸對開「無人駕駛」

根據網上流傳片段，一名於 23 日首批「粵車南下」來港的內地車主，駕駛其「小鵬P7」全電動轎跑車。影片顯示，當車輛沿赤鱲角路駛向港珠澳大橋香港口岸時，司機啟動了車內的 AI 智能輔助駕駛功能。

片段中，司機起初僅以單手輕扶軚盤，隨後更一度雙手完全離開軚盤，任由系統操控車輛變道及行駛。小紅書截圖

片段中，司機起初僅以單手輕扶軚盤，隨後更一度雙手完全離開軚盤，任由系統操控車輛變道及行駛。該車主更在旁述中驚嘆，指車輛雖然已失去網絡連接，但智駕系統依然沒有退出，「就算變道也能自己完成」。雖然小鵬官方網站已標明智駕功能「現階段不包括港澳台地區」，但顯然有車主利用系統漏洞在港「測試」。

運輸署：嚴肅調查 警告司機

運輸署發言人表示，署方已就事件展開嚴肅調查。署方將透過司機登記的電子聯絡方式發出警告信，要求解釋。署方強調，除非相關司機的回覆令署方滿意，否則將根據規定暫停其預約出行的資格。

署方重申，已向所有「粵車南下」車主發出指引，清楚闡明任何未經署方批准的「整體組合式駕駛輔助系統」，嚴禁在香港道路上使用。雖然署方批准部分如自動泊車、巡航控制等「先進駕駛輔助系統」，但涉及自動處理路面資訊及交通規則的組合系統，因兩地法規與路況不同，極易引發意外。

法律界：或涉危險駕駛最高監禁3年

執業律師提醒，在香港道路上「雙手離軚」或使用未經認可的自動駕駛系統，極可能觸犯《道路交通條例》中的「危險駕駛」或「不小心駕駛」。一經定罪，危險駕駛最高可判處罰款 25,000 元及監禁 3 年。