荃灣中港牌七人車逆線衝行人路「U-turn」 網民怒斥：送佢聖誕大禮

正值聖誕佳節，全港市民外出歡度假期，惟交通亂象亦隨之而來。網上瘋傳兩段影片，顯示一輛掛有中港車牌的黑色七人車，於本周三（24日）平安夜，涉嫌先後在荃灣及薄扶林公然違規行駛。其中在荃灣楊屋道的片段最為驚人，該車不但逆線行駛，更在行人綠燈期間，無視過路人群橫過斑馬線強行掉頭，引起公憤。

楊屋道逆線闖斑馬線人群 路人憤而拍打車身

根據流傳片段，事發於周三晚上約 9 時許。該輛中港牌七人車出現在荃灣楊屋道近荃新天地 2 期對開。當時司機疑因行錯路導致逆線行駛，為求脫困，竟無視行人過路處正亮起綠燈，強行將車駛入正有多人橫過馬路的斑馬線。

現場多名途人見狀大驚避讓，亦有不滿的市民憤而拍打其車身示警。司機卻無視警告，繼續在斑馬線上冒險完成「U-turn」掉頭，隨後沿楊屋道往荃灣廣場方向加速駛去。片段流出後，網民紛紛譴責司機行為瘋狂，指其「逆線走左一段距離」、「犯晒規，有病」，更有人直言應憑車牌報警，讓警方送上一份「聖誕大禮」。

薄扶林舊技重施：對面線有車照樣掉頭

除了荃灣的驚險片段外，亦有網民上載另一段行車記錄儀影片，指出相信是同一輛七人車在較早時間亦曾違規。片段顯示，該車在薄扶林道往香港大學聖約翰學院方向行駛時，駛至一個油站對開突然減速。

當時對面線正有車輛駛近，惟該七人車司機仍悍然在路中「U-turn」掉頭。受影響車輛需緊急煞車，七人車掉頭後則往港鐵香港大學站方向行駛。

網民：必須舉報免生悲劇

由於該七人車多次在鬧市及主要幹道作出危險駕駛動作，不少網民對此感到憤怒。有評論指中港牌司機若不熟悉本港交通規則及路向，根本不應強行駕車上路，更不應在人多擠迫的節日期間挑戰法紀。

執業律師指出，有關司機的行為已涉嫌「危險駕駛」。根據法例，危險駕駛最高可被判處罰款港幣 25,000 元及監禁 3 年。若造成他人受傷，刑責將更為嚴重。警方呼籲交通參與者應遵守法規，切勿因一時便利而罔顧他人安全。