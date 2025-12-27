Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地電商攻港｜有市民網購熱門「五常大米」 當局：未經允許輸入食米屬違法

更新時間：08:01 2025-12-27 HKT
發佈時間：08:01 2025-12-27 HKT

「包郵到港」優惠下，越來越多市民貪圖便宜網購內地食品，包括購買蒜頭、生薑、洋蔥、臘腸、罐頭、食油等，亦有人特意選購香港較難買到的全國各地特色美食和飲品。海關表示，食米、生鮮食品屬受規管食物，未經允許輸入本港屬違法，提醒市民切勿以身試法。

《星島》記者日前陪同大埔居民李太前往自提點領取網購貨品。她說，往年主要網購非食品類的產品，例如小型電器和日用品，及至今年初獲悉「包郵到港」等優惠，網購的貨品種類亦不斷增加，當中包括不少食品。

大埔居民李太在自提點領取五常大米。 陶法德攝
大埔居民李太在自提點領取五常大米。 陶法德攝

李太指出，香港不少食品均來自內地，當地價格自然較便宜，加上免運費十分划算，約半年前開始網購內地深受歡迎的五常大米，「10斤(5公斤)只售26.9元人民幣，可能不是黑龍江省五常市出產，但也很好吃，一家人都喜歡！」

同樣喜歡網購的陳先生向記者展示近期購入的山東大蒜，笑稱僅花14元人民幣便買了10顆，比香港街市便宜7至8成，包裝紙盒更附有「壞果包賠」的字條，售後服務比香港更好。

陳先生展示近日網購的山東大蒜，包裝紙盒附有「壞果包賠」的字條。 陶法德攝
陳先生展示近日網購的山東大蒜，包裝紙盒附有「壞果包賠」的字條。 陶法德攝

除了貪圖便宜，吃盡全國各地特色美食也是不少港人網購的原因，居於沙田的陳先生表示，近期購入新彊合桃、河南燴麵、貴州土豬油和山東青島的啤酒，「『一網買盡』全國省市美食，而且經濟實惠！」

香港海關表示，一向應用風險管理及情報交流和分析打擊各類型走私活動，亦會在各出入境管制站對旅客、貨物和運輸工具進行監控及查驗，並與相關部門保持緊密聯繫，加強情報交流及採取聯合行動，以防止禁運或受管制物品非法進出本港。

李太展示網購平台出售五常大米的宣傳頁面。 網上圖片
李太展示網購平台出售五常大米的宣傳頁面。 網上圖片

海關續指，任何人於個人隨身行李攜帶數量不超逾15 公斤的食米進出香港，並只作個人食用或禮品用途，均無需申領儲備商品進口或出口許可證。不過，若市民從網上購物平台購買並非經由本地註冊食米貯存商進口的食米，即使數量少於15公斤亦屬違法，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁1 年。

在生鮮食品方面，無論進口以真空包裝或其他方式包裝的未煮熟肉類、家禽及蛋類等受規管食物均是違法。在清關過程中，如海關發現任何人士進口沒有認可的衞生證明書、食環署簽發的進口許可證或書面准許的受規管食物，無論是自攜或經代購集運，均會將案件轉交食環署人員跟進。

網購平台有售土雞蛋，但未經批准購入本港屬違例。 網上圖片
網購平台有售土雞蛋，但未經批准購入本港屬違例。 網上圖片

海關一直與電商平台保持聯繫，要求進口受管制物品必須嚴格遵守香港法例的規定。海關亦非常關注有網店懷疑出售香港受管制物品，如發現有關情況，會即時主動聯絡相關電商平台，並要求採取合適措施，包括限制香港客戶接觸相關商品資訊。海關會繼續加強對各電商平台的合規推廣。

根據《進出口條例》，所有受管制物品必須先獲得有關當局簽發的有效牌照或許可證，方能進出口。海關亦提醒市民，若沒有有效牌照或許可證而把任何受管制物品帶進或帶出香港（無論自攜、郵寄或經代購集運），除了涉案的物品會被充公，違例者也可遭檢控，可能會留有案底。

